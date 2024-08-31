Вооруженные люди напали на больницу в Стамбуле
Неизвестные вооруженные люди напали на отделение скорой помощи больницы в Стамбуле, пять человек пострадали, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на городские власти.
Инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в европейской части города. По данным телеканала, в отделении неотложной помощи раздались выстрелы. NTV Haber опубликовал кадры с места происшествия — больницу окружили машины полиции, в самом здании прострелена стеклянная дверь.
В результате пострадали пять человек, среди них — полицейский, представитель жандармерии, охранник и двое гражданских, сообщили власти. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждение получили здание больницы и машина скорой помощи. Полиция начала расследование.
В марте полиция провела операцию после сообщения о заложниках в больнице «Луизен» немецкого Ахена. По данным Bild, женщина подожгла пиротехнику и заблокировала в палате пациента. Полиция сообщила об «угрожающей ситуации», при этом данные о захвате заложников в ведомстве не подтвердили и не опровергли.
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