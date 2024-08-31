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Общество ,  
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Вооруженные люди напали на больницу в Стамбуле

Пять человек пострадали при стрельбе в больнице Стамбула
В отделении скорой помощи стамбульской больницы раздались выстрелы. В результате пострадали пять человек, в том числе двое гражданских. Полиция проводит проверку

Неизвестные вооруженные люди напали на отделение скорой помощи больницы в Стамбуле, пять человек пострадали, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на городские власти.

Инцидент произошел в районе Бахчелиэвлер в европейской части города. По данным телеканала, в отделении неотложной помощи раздались выстрелы. NTV Haber опубликовал кадры с места происшествия — больницу окружили машины полиции, в самом здании прострелена стеклянная дверь.

В результате пострадали пять человек, среди них — полицейский, представитель жандармерии, охранник и двое гражданских, сообщили власти. Их жизни ничего не угрожает. Кроме того, повреждение получили здание больницы и машина скорой помощи. Полиция начала расследование.

В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице
Общество
Фото:Henning Kaiser / dpa / Global Look Press

В марте полиция провела операцию после сообщения о заложниках в больнице «Луизен» немецкого Ахена. По данным Bild, женщина подожгла пиротехнику и заблокировала в палате пациента. Полиция сообщила об «угрожающей ситуации», при этом данные о захвате заложников в ведомстве не подтвердили и не опровергли.

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