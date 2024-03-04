В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице
Неизвестный взял в заложники несколько человек в больнице Луизен немецкого Ахена (земля Северный Рейн-Вестфалия), сообщает Bild. По предварительным данным, он вооружен и взял в заложники персонал и пациентов, его мотивы неизвестны.
Городская полиция пока не подтвердила и не опровергла захват заложников, но сообщила в Х об «угрожающей ситуации» в больнице.
В ведомстве добавили, что в районе медицинского учреждения проводится операция — перекрыты дороги и ограничено железнодорожное движение. Руководит ей полиция Кельна (город подчинен его административному округу).
В больнице Луизен (Luisenhospital) 378 коек и 122 специализированных отделений. В учреждении работают около 1,6 тыс. сотрудников.
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