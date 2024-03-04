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В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице

Bild: В немецком Ахене неизвестный захватил заложников в больнице
Фото: luisenhospital.aachen / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: luisenhospital.aachen / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Неизвестный взял в заложники несколько человек в больнице Луизен немецкого Ахена (земля Северный Рейн-Вестфалия), сообщает Bild. По предварительным данным, он вооружен и взял в заложники персонал и пациентов, его мотивы неизвестны.

Городская полиция пока не подтвердила и не опровергла захват заложников, но сообщила в Х об «угрожающей ситуации» в больнице.

В ведомстве добавили, что в районе медицинского учреждения проводится операция — перекрыты дороги и ограничено железнодорожное движение. Руководит ей полиция Кельна (город подчинен его административному округу).

В больнице Луизен (Luisenhospital) 378 коек и 122 специализированных отделений. В учреждении работают около 1,6 тыс. сотрудников.

Материал дополняется. 

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