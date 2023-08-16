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Осужденный за взятки генерал ФСО умер в больнице
Осужденный за взятки генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в больнице из-за болезни
Геннадий Лопырев в 2016 году
Бывший начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, осужденный на десять лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве, умер в больнице, сообщил «РИА Новости» глава Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин. О смерти Лопырева писал также телеграм-канал «112».
«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ, ему стало плохо», — сказал Боборыкин. По его словам, причиной смерти стала болезнь.
Генерал ФСО отбывал срок наказания в исправительной колонии № 3.
РБК направил запрос в ФСИН и обратился за комментарием к адвокату Руслану Закалюжному.
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