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Осужденный за взятки генерал ФСО умер в больнице

Осужденный за взятки генерал ФСО Геннадий Лопырев умер в больнице из-за болезни
Геннадий Лопырев в 2016 году
Геннадий Лопырев в 2016 году (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, осужденный на десять лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве, умер в больнице, сообщил «РИА Новости» глава Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин. О смерти Лопырева писал также телеграм-канал «112».

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ, ему стало плохо», — сказал Боборыкин. По его словам, причиной смерти стала болезнь.

Генерал ФСО отбывал срок наказания в исправительной колонии № 3.

РБК направил запрос в ФСИН и обратился за комментарием к адвокату Руслану Закалюжному.

Материал дополняется

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Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Геннадий Лопырев ФСО взятки