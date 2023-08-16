Осужденный за взятки генерал ФСО умер в больнице

Геннадий Лопырев в 2016 году (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший начальник ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, осужденный на десять лет лишения свободы по обвинению во взяточничестве, умер в больнице, сообщил «РИА Новости» глава Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин. О смерти Лопырева писал также телеграм-канал «112».

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался в ОКБ, ему стало плохо», — сказал Боборыкин. По его словам, причиной смерти стала болезнь.

Генерал ФСО отбывал срок наказания в исправительной колонии № 3.

РБК направил запрос в ФСИН и обратился за комментарием к адвокату Руслану Закалюжному.

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