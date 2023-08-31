Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок

Мощи Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ленинградской области украла пенсионерка. Свой поступок она объяснила тем, что хотела молиться дома

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Пенсионерка похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области, завернув мощевик в светлую ткань. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД-Медиа».

На видеозаписи, опубликованной МВД, видно, как женщина похищает мощевик из храма, обернув его в светлую ткань. После этого показана ее квартира — на стенах много икон, мощевик стоял на столике.

Во время дачи показаний женщина объяснила свой поступок желанием молиться дома. Она назвала свои действия «нехорошим поведением» и «воровством».

Волк заверила, что в ближайшее время мощи будут возвращены в храм.

О задержании 69-летней женщины стало известно ранее 31 августа. По данным «Фонтанки» мощевик пропал из храма накануне, 30 августа, в период с 12 до 16 часов.

Телеграм-каналы «Mash на Мойке» и Baza писали, что женщина приехала к храму на автомобиле, зашла внутрь, попросила дать ей мощи, после чего она перекрестилась, забрала мощевик и уехала.