branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 30 авг, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 30 авг, 16:10
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 16:59
Globaltrans переезжает в Абу-Даби. Как сильно вырастут акции компании Pro, 16:57
Арбитраж взыскал с экс-руководства «Югры» $1 млрд Финансы, 16:57
В цирке в Барнауле гимнастка под куполом сорвалась с трапеции. Видео Общество, 16:50
Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок Общество, 16:49
Red Bull заблокировал трансфер бразильского футболиста в ЦСКА Спорт, 16:45
В Казахстане ответили на слова Галкина о «негласном запрете» концертов Политика, 16:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жить в районе, где чистый воздух и парки: 10 вариантов в Москве РБК и ПИК, 16:36
Сборная России лишилась одного из 49 вызванных в команду футболистов Спорт, 16:30
МГПУ разрешил писать дипломы с помощью ИИ. Как его используют в обучении Life, 16:25
Минюст и SEC проверят Tesla из-за секретного проекта «дома Илона Маска» Общество, 16:20
NYT узнала о трудностях с обучением украинцев на Leopard в Германии Политика, 16:16
В Курганской области мужчина облил бензином и поджег двух подростков Общество, 16:16
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 16:13
Общество ,  
0 

Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок

МВД: подозреваемая в похищении мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок
Мощи Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ленинградской области украла пенсионерка. Свой поступок она объяснила тем, что хотела молиться дома

Подозреваемая в краже мощей Николая Чудотворца объяснила свой поступок
Video

Пенсионерка похитила частицу мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области, завернув мощевик в светлую ткань. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД-Медиа».

На видеозаписи, опубликованной МВД, видно, как женщина похищает мощевик из храма, обернув его в светлую ткань. После этого показана ее квартира — на стенах много икон, мощевик стоял на столике.

Во время дачи показаний женщина объяснила свой поступок желанием молиться дома. Она назвала свои действия «нехорошим поведением» и «воровством».

Волк заверила, что в ближайшее время мощи будут возвращены в храм.

О задержании 69-летней женщины стало известно ранее 31 августа. По данным «Фонтанки» мощевик пропал из храма накануне, 30 августа, в период с 12 до 16 часов.

Читайте на РБК Pro
Синдром раздраженного начальника: почему мы выбираем плохие компании
Держите ваши денежки: популярные схемы мошенничества в интернете
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Послабления по дивидендам и обмен активов: как отреагирует рубль

Телеграм-каналы «Mash на Мойке» и Baza писали, что женщина приехала к храму на автомобиле, зашла внутрь, попросила дать ей мощи, после чего она перекрестилась, забрала мощевик и уехала.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
МВД хищение мощи Николай Чудотворец храм
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемую в хищении мощей Николая Чудотворца
Общество