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Полиция задержала подозреваемую в хищении мощей Николая Чудотворца

МВД: похитительница мощей Николая Чудотворца из храма в Ленобласти задержана
Фото: mediamvd / Telegram
Фото: mediamvd / Telegram

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По подозрению в совершении кражи задержана 69-летняя жительница Санкт-Петербурга. «Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм», — сообщила Волк.

Мощи — останки святых — считаются в Христианстве нетленными. Для того чтобы как можно большее количество людей имело возможность прикоснуться к мощам, их разделяют на частицы и заключают в специальные емкости — мощевики.

Николай Чудотворец является одним из самых почитаемых святых в мире. Частицы его мощей находятся во многих храмах России.

Утром 31 августа «Фонтанка» сообщила, что из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске пропала частица мощей святого Николая Чудотворца. По данным издания, мощевик пропал накануне, 30 августа, в период с 12 до 16 часов.

Telegram-каналы «Mash на Мойке» и Baza писали, что кражу совершила женщина в платке. Она приехала к храму на автомобиле, зашла внутрь и попросила дать ей мощи святого Николая Чудотворца. После этого она перекрестилась, забрала мощевик и уехала.

РБК обратился за комментарием в Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, а также направил запросы в Тихвинскую епархию.

Теги
мощи новости Николай Чудотворец Кировск храм
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