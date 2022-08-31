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Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках

Глава Минпросвещения: с 1 сентября в школах запрещено использовать телефоны на уроках
В школах с начала учебного года запретят использовать мобильные телефоны во время занятий. Позвонить родителям на перемене школьники по-прежнему могут
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С нового учебного года в российских школах на уроках запрещено использовать телефоны. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время Общероссийского родительского собрания. Трансляция мероприятия идет на сайте ведомства.

«Что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами <...> у нас мобильные телефоны на уроках — на уроках, я подчеркиваю — использовать не допускается», — сказал Кравцов.

По его словам, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Если необходимо связаться с родителями, школьники могут сделать это на перемене.

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Министр также напомнил, что во времена, когда родители нынешних детей сами были школьниками, мобильных телефонов у них не было. Если в школе возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, то возможность проинформировать об этом родителей у учителей есть, указал Кравцов.

По словам министра, у его дочери, которая в этом году идет в восьмой класс, телефона не было до 14 лет. «От этого она хуже учиться не стала», — сказал он.

В апреле министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что Минпросвещения разошлет школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий. «Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — пояснял глава Минпросвещения.

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Кравцов также сообщил, что все учебные учреждения, которые откроются 1 сентября, готовы к началу учебного года. По его словам, в этом году к учебе приступят на 500 тыс. школьников больше, чем годом ранее — всего 17,5 млн человек. Из них 2 млн школьников — это первоклассники.

Теги
школьники мобильные телефоны Сергей Кравцов Минпросвещения
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