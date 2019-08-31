Три самолета экстренно сели в Волгограде за одну ночь

Два из них запросили посадку из-за состояния пассажиров. По данным местных СМИ, госпитализация потребовалась направлявшейся в Симферополь женщине и летевшему в Москву мужчине

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В ночь с 30 на 31 августа в аэропорту Волгограда совершили экстренную посадки три самолета — из Красноярска, Грозного и Баку, передает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию региона.

«Ночью в аэропорту экстренно село три самолета. Два — из-за ухудшения состояния пассажиров», — сообщили в администрации.

По словам представителя властей, самолет, выполнявший рейс по маршруту Красноярск — Симферополь, приземлился около 23:00 по местному времени (22:00 мск) из-за того, что одна из пассажирок почувствовала себя плохо, ее госпитализировали. Второй рейс, летевший из Грозного в Москву, запросил посадку в 02:18 (01:18 мск) в связи с падением уровня жидкости гидросистемы. Третий, направлявшийся из Баку в Москву, также совершил посадку из-за состояния пассажира.

Об экстренной посадке трех рейсов также сообщают местные издания «Волгоградская правда» со ссылкой на экстренные службы и «Городские вести» со ссылкой на источники и территориальный центр медицины катастроф. По данным этого центра, помощь медиков понадобилась 35-летней пассажирке с рейса из Красноярска и 56-летнему гражданину Германии, который направлялся из Баку в Москву.