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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,76%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка
Авиакомпанию обязали выплатить семейной паре более $15 тыс. за нарушения закона об официальных языках, который обеспечивает равный статус английского и французского языков в Канаде
Фото: Chris Helgren / Reuters

Федеральный суд Оттавы удовлетворил иск Мишеля и Линды Тибодо, в котором они обвинили авиакомпанию Air Canada в дискриминации французского языка. Об этом сообщает CNN.

В иске говорилось о более чем 22 жалобах, которые семейная пара подала против Air Canada в 2016 году. В частности, они указали на то, что одно из слов на ремнях безопасности было выгравировано только на английском языке.

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Они также утверждали, что слова «выход» и «внимание», расположенные в разных частях самолетов, на английском имели куда больший шрифт, нежели чем на французском. Кроме того, они пожаловались на то, что объявление о посадке на французском языке было менее подробным, чем на английском.

Как отмечает телеканал, авиакомпания нарушила Канадскую хартию прав и свобод, а также закон об официальных языках, который обеспечивает равный статус английского и французского языков в Канаде.

Суд обязал Air Canada выплатить семейству Тибодо более $15 тыс. и направить лично каждому официальные письма с извинениями.

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«Вывески должны быть одинакового размера. Я ожидаю, что в течение пары месяцев мы сможем летать на любом самолете Air Canada, и, наконец, вывески будут на обоих официальных языках», — прокомментировал решение суда Мишель Тибодо.

CNN сообщает, что это далеко не первый случай, когда семейство Тибодо обращалось с иском к Air Canada. Впервые они решили судиться с авиакомпанией в 2005 году, но дело проиграли. В 2009-м Верховный суд Канады также вынес решение в пользу авиаперевозчика. Позднее пара заявляла о нарушениях в 2011 и 2012 годах, однако тогда отсудить компенсацию у компании им не удавалось.

Автор: Михаил Юшков
Теги: штраф, Air Canada, дискриминация
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