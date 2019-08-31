Air Canada оштрафовали за дискриминацию французского языка

Авиакомпанию обязали выплатить семейной паре более $15 тыс. за нарушения закона об официальных языках, который обеспечивает равный статус английского и французского языков в Канаде

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Федеральный суд Оттавы удовлетворил иск Мишеля и Линды Тибодо, в котором они обвинили авиакомпанию Air Canada в дискриминации французского языка. Об этом сообщает CNN.

В иске говорилось о более чем 22 жалобах, которые семейная пара подала против Air Canada в 2016 году. В частности, они указали на то, что одно из слов на ремнях безопасности было выгравировано только на английском языке.

Они также утверждали, что слова «выход» и «внимание», расположенные в разных частях самолетов, на английском имели куда больший шрифт, нежели чем на французском. Кроме того, они пожаловались на то, что объявление о посадке на французском языке было менее подробным, чем на английском.

Как отмечает телеканал, авиакомпания нарушила Канадскую хартию прав и свобод, а также закон об официальных языках, который обеспечивает равный статус английского и французского языков в Канаде.