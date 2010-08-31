В Москве кроссовер сбил школьниц на тротуаре, есть погибшие
Общество, 31 авг 2010, 20:53
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В Москве кроссовер сбил школьниц на тротуаре, есть погибшие
В Северном Бутово водитель кроссовера Nissan X-trail сбил на тротуаре двух школьниц, сообщили в управлении ГИБДД Москвы.
Инцидент произошел на юго-западе столицы: 35-летняя женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, на котором находились две школьницы.
В результате происшествия обе девочки были доставлены в больницу с серьезными травмами, одна из пострадавших впоследствии скончалась.
В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства аварии. Отметим, что женщина-водитель с места происшествия не скрылась - ее допрашивают сотрудники ГИБДД.