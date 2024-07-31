Сына экс-замгенпрокурора приговорили к 20 годам за заказ четырех убийств

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Суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима за заказ четырех убийств (совершить получилось только одно) 23-летнего Николая Кондрата — сына экс-замгенпрокурора Ивана Кондрата и бывшей судьи московского арбитража Елены Кондрат, передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.

Его сообщник, 30-летний Григорий Воскресенский, получил 10 лет лишения свободы. Они оба были признаны виновными в организации заказного убийства, покушении на убийство двух и более лиц по найму, организации похищения паспорта, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, а также в пособничестве в убийстве по найму. На приговоре Кондрат не стал общаться с прессой и смотрел в стену, отвернувшись от всех, пишет «Осторожно, новости».

Расследование дела Николая Кондрата продолжалось с 2020 года. Тогда в песчаном карьере в городе Луховицы было найдено тело мужчины с несколькими ножевыми ранениями. Выяснилось, что погибший — Кирилл Игитханян — был знакомым Кондрата, который ранее регулярно выполнял его поручения. Из-за этого сын судьи опасался, что приятель может «сдать» его правоохранителям, рассказав много личной информации о нем и его семье.

Во время расследования выяснилось, что Кондрат был организатором еще трех убийств, которые, однако, ему так и не удалось осуществить. Жертвами Кондрата должны были стать бизнесмен, чьей недвижимостью на 171 млн руб. он хотел завладеть, судья, с которой у его матери был конфликт, а также гендиректор московской фирмы, конкурирующей с компанией его сожительницы.

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