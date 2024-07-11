Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии

По версии следствия, Гареев желая получить долю в уставном капитале и другие материальные ценности, привлек Варданяна и еще одного соучастника к убийству Зироян. Ее охранник после покушения умер в больнице

Эдуард Гареев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Суд приговорил заказчика убийства экс-владелицы части Москворецкого рынка, вдовы криминального авторитета Геворга Зирояна Ирины Зироян — Эдуарда Гареева — к 15 годам колонии строгого режима. Исполнителя убийства — Тиграна Варданяна — приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

Их признали виновными в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму.

Суд установил, что Гареев, желая получить долю в уставном капитале и другие материальные ценности, которые принадлежали Зироян, решил убить ее. Для этого он привлек Варданяна и еще одного соучастника. В отношении последнего уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью.

По версии следствия, фигуранты получили от Гареева информацию о потерпевшей, а также пистолет ТТ с патронами. Они с 2011 года следили за маршрутами ее передвижения как в России, так и за ее пределами.

1 марта 2012 года Варданян, находясь возле ресторана, который расположен на Варшавском шоссе, дождавшись, пока Зироян направится к своему автомобилю, выстрелил в нее четыре раза, а также в ее охранника. Зироян погибла на месте происшествия, а ее охранник, несмотря на усилия врачей, умер в одной из больниц Москвы.

Третий соучастник также находился на месте преступления, обеспечивая безопасность Варданяна.

В СК отметили, что выйти на сообщников удалось благодаря проведенным исследованиям. К примеру, Варданян обронил свою кепку, покидая место преступления, оставив на ней генетические следы. Их позже выявили и идентифицировали эксперты при проведении молекулярно-генетической судебной экспертизы.

Супруг Зироян в 1990-е годы вместе с лидером ореховской преступной группировки Сергеем Тимофеевым контролировал бизнес на юге Москвы, занимаясь рэкетом. Он стал одним из соучредителей ООО «ГГС», которое является одной из управляющих компаний на территории Москворецкого рынка. Криминального авторитета убили в 2003 году.