 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии

По версии следствия, Гареев желая получить долю в уставном капитале и другие материальные ценности, привлек Варданяна и еще одного соучастника к убийству Зироян. Ее охранник после покушения умер в больнице
Эдуард Гареев
Эдуард Гареев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Суд приговорил заказчика убийства экс-владелицы части Москворецкого рынка, вдовы криминального авторитета Геворга Зирояна Ирины Зироян — Эдуарда Гареева — к 15 годам колонии строгого режима. Исполнителя убийства — Тиграна Варданяна — приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

Их признали виновными в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по найму.

Суд установил, что Гареев, желая получить долю в уставном капитале и другие материальные ценности, которые принадлежали Зироян, решил убить ее. Для этого он привлек Варданяна и еще одного соучастника. В отношении последнего уголовное преследование было прекращено в связи с его смертью.

Дело обвиняемого в убийстве Игоря Талькова в 1991 году поступило в суд
Общество
Игорь Тальков

По версии следствия, фигуранты получили от Гареева информацию о потерпевшей, а также пистолет ТТ с патронами. Они с 2011 года следили за маршрутами ее передвижения как в России, так и за ее пределами.

1 марта 2012 года Варданян, находясь возле ресторана, который расположен на Варшавском шоссе, дождавшись, пока Зироян направится к своему автомобилю, выстрелил в нее четыре раза, а также в ее охранника. Зироян погибла на месте происшествия, а ее охранник, несмотря на усилия врачей, умер в одной из больниц Москвы.

Третий соучастник также находился на месте преступления, обеспечивая безопасность Варданяна.

В СК отметили, что выйти на сообщников удалось благодаря проведенным исследованиям. К примеру, Варданян обронил свою кепку, покидая место преступления, оставив на ней генетические следы. Их позже выявили и идентифицировали эксперты при проведении молекулярно-генетической судебной экспертизы.

Супруг Зироян в 1990-е годы вместе с лидером ореховской преступной группировки Сергеем Тимофеевым контролировал бизнес на юге Москвы, занимаясь рэкетом. Он стал одним из соучредителей ООО «ГГС», которое является одной из управляющих компаний на территории Москворецкого рынка. Криминального авторитета убили в 2003 году.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
убийство суд Следственный комитет
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора Би-би-си
Общество
Обвиняемого в убийстве скейтера на западе Москвы поместили под арест
Общество
Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве пленного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 17:37
В Думе попросили Грефа прекратить выпуск карт с «радужным единорогом» Финансы, 18:48
Посол назвал размещения ракет США в Германии очевидной угрозой России Политика, 18:46
Паолини стала первой итальянкой в финале Уимблдона за 56 лет Спорт, 18:45
Сын Зидана стал игроком клуба из испанской Сегунды Спорт, 18:44
Зеленский подписал соглашение о безопасности с Румынией Политика, 18:41
Шольц назвал «очень хорошим решением» размещение американских ракет в ФРГ Политика, 18:41
ПСБ выдал первые ипотеки по программе с господдержкой в новых регионах Пресс-релиз, 18:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Четыре страны ЕС договорились о создании ракет дальностью выше 500 км Политика, 18:30
ФСБ показала кадры задержания планировавшего теракт в храме в Майкопе Общество, 18:26
Заказчик убийства вдовы криминального авторитета получил 15 лет колонии Общество, 18:15
На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов за €150 тыс. Спорт, 18:12
Медведев назвал критически важный пункт для достижения целей на Украине Политика, 18:09
Что такое сети L2 для Ethereum. Почему их токены стоят миллиарды долларов Крипто, 18:04
Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 36% в 2024 году Вино, 17:58