Массовые беспорядки в Англии из-за убийства трех детей. Видео
Беспорядки у мечети в британском Саутпорте. Их спровоцировало нападение с ножом на танцевальный кружок, в результате чего погибли трое детей и еще несколько пострадали.
По делу о нападении задержан 17-летний подросток, полиция не раскрывает его личность, но упоминала, что он родился в Кардиффе (Уэльс). The Sun пишет, что убийца действительно уроженец Британии, но его родители перебрались в страну из Руанды. Sky News сообщает, что нет никаких указаний на то, что подозреваемый мусульманин.
Британская полиция считает, что к беспорядкам причастны участники ультраправой организации «Лига английской обороны». Около 40 полицейских получили ранения во время столкновений.
Премьер-министр Кир Стармер заявил, что виновные в беспорядках прочувствуют на себе «всю строгость закона».
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