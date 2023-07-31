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Власти решили не распространять маткапитал на медстраховку детей до года

ТАСС: кабмин счел избыточным идею разрешить тратить маткапитал на медстрахование детей
С предложением расходовать маткапитал на оплату медстрахования детей до года и спортсекций выступил сенатор Кутепов. В правительстве отметили, что тратить эти средства на дополнительное образование детей и медстраховку уже можно
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Правительство сочло избыточным предложение главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова разрешить тратить средства материнского капитала на оплату занятий в детских спортивных секциях и медицинского страхования детей в возрасте до одного года, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина, который есть в распоряжении агентства.

«Предлагаемые законопроектом меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, финансируемые в том числе за счет средств федерального бюджета, а также направления использования средств материнского капитала», — отметили в правительстве. Там добавили, что оплата детских секций средствами маткапитала уже предусмотрена законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также напомнили о возможности получения социального налогового вычета за такие секции.

Кутепов указывал в инициативе, что возможность оплачивать спортивные секции, особенно такие, как «хоккей, футбол, теннис, бальные танцы», которые «являются дорогостоящими видами спорта» (плата за них, отмечал сенатор, может превышать 10 тыс. руб. в месяц), позволит сделать спорт доступнее, в том числе для многодетных семей.

Кабмин, комментируя предложение, также указал, что одним из направлений использования средств материнского капитала служит получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет. Эти деньги, говорится в отзыве кабмина, можно использовать в том числе на добровольное медицинское страхование либо на получение ребенком физкультурно-оздоровительных услуг.

Программа маткапитала в России действует с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами. В этом году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тыс. руб., на второго —  775 тыс. руб.

Потратить средства можно на:

  • уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья);
  • улучшение жилищных условий без использования кредита;
  • образование детей;
  • формирование накопительной пенсии матери;
  • товары и услуги для детей-инвалидов.
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Кроме того, семьи с низким доходом могут потратить капитал на ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
материнский капитал Дети образование страхование
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