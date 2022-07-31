Бывший президент Филиппин Фидель Рамос умер от осложнений COVID-19

Фидель Рамос (Фото: Rouelle Umali / XinHua / Global Look Press)

Фидель Рамос, бывший президент Филиппин, который возглавлял страну с 1992 по 1998 год, умер в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает The Manila Times. Порталу Rappler смерть политика подтвердила его племянница.

Рамос скончался в медицинском центре в пригороде Манилы 31 июля. В администрации нынешнего президента страны Фердинанда Маркоса — младшего уже выразили соболезнования в связи со смертью бывшего лидера, пишет Rappler.

«Он оставил после себя яркое наследие и прочное место в истории за свое участие в великих переменах в нашей стране как в качестве военного офицера, так и главы исполнительной власти», — заявил представитель действующего главы государства.

Рамос родился в 1928 году. Его отец Нарциссо Рамос многие годы занимался политикой, в частности, с 1965 по 1968 год был министром иностранных дел Филиппин при президенте Фердинанде Маркосе — старшем, отце нынешнего главы государства.

Рамос-младший выбрал военную карьеру. В 1950-м он окончил американскую военную академию в Вест-Пойнте. Участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах. При Маркосе-старшем он дослужился до начальника полиции, а затем — до заместителя начальника штаба Вооруженных сил.

Однако, когда в 1986 году началась Желтая революция и к власти пришла лидер оппозиции Корасон Акино, первая женщина-президент Филиппин, Рамос поддержал ее и стал начальником генерального штаба. Однако уже через шесть лет он сам возглавил страну, его кандидатуру поддержала Акино, сама решившая не баллотироваться на пост.

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При Рамосе Филиппины превратились в «экономического тигра» — в стране начался экономический рост, было восстановлено доверие инвесторов, так как он совершил поворот от социалистических реформ Маркоса к капитализму.

Уйдя с поста, продолжал участие в политической жизни страны, например, участвовал в свержении следующего президента Джозефа Эстрады, обвиненного в коррупции.