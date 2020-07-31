Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии и штраф в ₽280 млн

Александр Соловьев (Фото: Георгий Поветкин / ТАСС)

В ходе прений в Завьяловском районном суде, где рассматривается дело бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, представитель обвинения попросил приговорить подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 280 млн руб. Об этом сообщает портал Izhlife.

Агентство «Сусанин» уточняет, что прокуратура дополнительно просит суд лишить Соловьева права в течение трех лет после выхода на свободу занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, а также с выполнением административных, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

Следующее заседание суда намечено на 10 августа.

Соловьев был задержан и взят под стражу в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет (СК) предъявил ему обвинения в том, что в 2014–2016 годах получил от строителей мостов через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка взятки в виде денег на 139 млн руб. от строителей и 2,7 млн руб. в виде доли в коммерческой организации.

Следователи считают, что за эти выплаты бывший глава Удмуртии обеспечивал «внеочередную» оплату строительства мостов из федерального и регионального бюджетов, а также выделял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.