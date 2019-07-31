NBC узнал о полученных разведданных о смерти сына бен Ладена

Чиновники не предоставили телеканалу деталей о возможной роли США в смерти Хамзы бен Ладена. За информацию о его местонахождении была объявлена награда в $1 млн

Хамза бен Ладен (Фото: AP)

Вашингтон получил разведданные о смерти Хамзы бен Ладена — сына ликвидированного главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает NBC со ссылкой на трех представителей администрации США.

Телеканал отмечает, что чиновники не предоставили деталей о возможной роли США в смерти Хамзы. Не уточняется также, когда и где он умер.

Хамзе бен Ладену около 30 лет. В июле 2016 года он пригрозил отомстить за своего отца, который был убит американскими спецслужбами в 2011 году в Пакистане. В 2017 году Госдеп ввел против Хамзы бен Ладена санкции, отметив, что с 2015 года он распространял в интернете призывы атаковать США и их союзников.

В марте этого года Вашингтон объявил о вознаграждении в размере до $1 млн за информацию о том, где находится сын Усамы бен Ладена, которого считают одним из лидеров «Аль-Каиды». Тогда же стало известно, что Саудовская Аравия лишила Хамза бен Ладена гражданства.