Саудовская Аравия лишила гражданства сына Усамы бен Ладена

Саудовская Аравия лишила гражданства ​Хамза бен Ладена, сына убитого в 2011 году лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль Каида». Об этом сообщает Arab News со ссылкой на королевский указ.

Агентство Reuters добавляет, что решение лишить гражданства сына бен Ладена было принято властями в ноябре.

Ранее Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до $1 млн за информацию о том, где находится Хамза бен Ладен, родившийся в 1991 году. Его считают одним из лидеров группировки «Аль Каида», которая взяла ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. В Госдепе отметили, что с 2015 года он распространял в интернете призывы атаковать Соединенные Штаты и их западных союзников.

В июле 2016 года Хамза бен Ладен пригрозил отомстить за своего отца, который был убит американскими спецслужбами в 2011 году в Пакистане. В 2017 году Госдеп ввел против Хамзы бен Ладена санкции. Его имущество и финансовые активы заморозили.