В Германии состоится поминальная служба по погибшим в Дуйсбурге

В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля "Парад любви". Ожидается, что почтить память погибших придут десятки тысяч человек. В поминальной церемонии примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Кристиан Вульф.

В немецком городе Дуйсбург сегодня состоится поминальная служба по погибшим в результате давки во время музыкального фестиваля "Парад любви". Ожидается, что почтить память погибших придут десятки тысяч человек. В поминальной церемонии примут участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Кристиан Вульф.

В результате давки 24 июля 2010г. погиб 21 человек, более 500 пострадали, передает Радио "Свобода".

Давка возникла на входе в туннель бывшей грузовой железнодорожной станции, где проходил фестиваль. По данным полиции, его посетили 1,4 млн зрителей со всей Европы. Фестиваль не был сразу остановлен после первых известий о жертвах - власти опасались паники в случае появления сообщений о гибели людей. Спасателям было трудно пробраться к месту давки из-за огромной толпы, которая покидала мероприятие.

Фестиваль клубной музыки "Парад любви" проводится в Германии с 1989г., аналогичные ему регулярно проходят в Цюрихе, Акапулько, Сан-Франциско, Вене, Тель-Авиве, Кейптауне, Рио-де-Жанейро, Осло и Будапеште.

После произошедшей трагедии организаторы "Парада любви" объявили, что в дальнейшем это мероприятие, а также другие подобные шоу проводить не будут. Такое решение было принято из уважения к памяти жертв, их семьям и друзьям.