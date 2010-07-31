Российские бомбардировщики напугали ВВС Канады

Два российских стратегических бомбардировщика заставили понервничать ВВС Канады, в результате чего были подняты в воздух истребители этой страны.

Канадские самолеты сопровождали российские бомбардировщики до тех пор, пока те летели вдоль канадской границы, передает радиостанция France info со ссылкой на министра обороны Канады Питера Маккея. Инцидент произошел недалеко от Арктики 30 июля 2010г., однако сообщили о нем только сегодня.

По словам П.Маккея, речь идет о стратегических бомбардировщиках Ту-95, которые пролетели над территориальными водами Канады и были встречены истребителями CF-18.

Канадский министр обороны отметил, что российская сторона не уведомила о полете местные власти, в то время как правительство Канады настаивает на том, чтобы иностранные государства всегда уведомляли его о подобных маневрах.

Отметим, что российские турбовинтовые бомбардировщики Ту-95, долетев до Канады, установили мировой рекорд беспосадочного полета для самолетов такого класса. В процессе полета они четырежды дозаправились в воздухе.