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Общество ,  
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Минздрав предложил дополнить автомобильную аптечку спасательным одеялом

С марта 2023 года водителей не штрафуют за отсутствие аптечки утвержденного образца, однако Минздрав продолжает обновлять ее рекомендованный состав. В этот раз министерство предложило дополнить аптечку изотермическим одеялом
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Минздрав России предложил дополнить автомобильную аптечку изотермическим одеялом размером не менее 160 х 210 см, хирургическими ножницами, эластичными бинтами и загубником — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов. Внести изменения предложено не позднее 31 декабря 2025 года.

В пояснительной записке к проекту сказано, что обновленный состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.

В Минздраве подчеркнули, что травмы, полученные в результате ДТП, относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений. Там также отметили, что раннее оказание медицинской помощи пострадавшему во многих случаях позволит сохранить жизнь и существенно улучшить результаты лечения.

«Эффективное оказание первой помощи водителями транспортных средств возможно лишь в случае, если они заранее были обучены мерам по оказанию первой помощи. Кроме того, необходимо наличие автомобильной аптечки, которая включает в себя все необходимое для оказания первой помощи на месте дорожно-транспортного происшествия. <...> При разработке нового состава [аптечки] была учтена практика использования аптечки, скорректирован перечень медизделий, входящих в ее состав», — добавили в министерстве.

С нового года водители сами смогут комплектовать автомобильную аптечку
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл был обязан комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 руб.), за чем следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году: сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер.

В разное время автомобильные аптечки выглядели по-разному. В последние годы оттуда убрали таблетки и бинты малых размеров, вместе с тем рекомендовали добавить вторую пару перчаток, упаковку стерильных салфеток и большие нестерильные бинты. В настоящее время утвержденный состав автомобильной аптечки выглядит следующим образом:

  • трехслойные маски из нетканого материала — 2 штуки;
  • резиновые, латексные, нитриловые или виниловые перчатки — 2 пары;
  • один жгут;
  • марлевые бинты размером 5х10 см — 4 штуки;
  • марлевые бинты размером 7х14 см — 3 штуки;
  • стерильные салфетки — 2 упаковки;
  • одно устройство для проведения искусственного дыхания;
  • лейкопластырь рулонный размером не менее 2x500 см — 1 шт.;
  • ножницы;
  • инструкция по оказанию первой помощи;
  • футляр для хранения.
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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минздрав машина аптечки Автомобили рекомендации
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