Юристы оценили идею Верховного суда о квалификации дел по клевете

Расследование таких дел затянется, а доля оправдательных приговоров – сократится, при этом повышения эффективности защиты прав людей на доброе имя ожидать не стоит, считают опрошенные РБК адвокаты

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Верховный суд внес в Госдуму законопроект о переводе уголовных дел о клевете (ст. 128.1 УК) без отягчающих обстоятельств в категорию частно-публичного обвинения (заводятся по заявлению потерпевшего, но не прекращаются при примирении сторон, в отличии от частного, когда это возможно). Некоторые из опрошенных РБК юристов усомнились, что это повысит эффективность правовой защиты от клеветы, а также выразили мнение, что процесс уголовного судопроизводства затянется, а на правоохранительные органы ляжет дополнительная нагрузка.

Предложенные изменения в законодательство не поспособствуют заявленному авторами «укреплению гарантий правосудия в сфере уголовного судопроизводства и повышению уровня уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от клеветы», поскольку сейчас человек может сразу пойти в суд, а при принятии поправок ему придется обращаться в правоохранительные органы, заявил РБК адвокат Адвокатской палаты Москвы Джамали Кулиев. Им нужно время для расследования, а прокуратуре – для итогового заключения перед отправкой в суд, добавил адвокат.

Необходимость не прекращать уголовные дела о клевете в связи с примирением сторон может быть обусловлена возможностью шантажа, когда потерпевший (сейчас – частный обвинитель) «вымогает» материальные ценности за извинения и прекращение дела, допускает Кулиев. При этом он отмечает, что, учитывая малочисленность соответствующих уголовных дел, эта версия представляется маловероятной. Адвокат также говорит, что не видит реальных плюсов инициативы, а из «очевидных» минусов называет два: затягивание сроков уголовного судопроизводства и еще большая нагрузка на правоохранительные органы.

Последствием принятия предложенных Верховным судом изменений станет сокращение общего числа дел о клевете в судах и значительное снижение доли оправдательных приговоров, сказал в разговоре с РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. По его мнению, первое связано с тем, что правоохранительные органы будут активно отказывать в возбуждении дел о клевете, обвинения по которым – не самые простые в доказывании, а второе – с тем, что суды практически не выносят оправдательных приговоров по делам, в которых поддерживается государственное обвинение. Адвокат отмечает, что присяжных к таким процессам привлекать не смогут.

«Таким образом, в выигрыше окажутся как раз суды, нагрузка на которые снизится. Кроме того, значительно повысится уровень контроля государства над судьбой этих дел: возбуждаться они будут только по решению правоохранительных органов и прекратить их в связи с примирением сторон будет нельзя», – говорит Клювгант.

Он согласен с Кулиевым, что вряд ли стоит ожидать повышения эффективности защиты права людей на честь и доброе имя. «Как раз потому, что на пути этой защиты появится новый и весьма существенный барьер в виде решения о возбуждении уголовного дела. И преодолевать этот барьер будет точно не легче, чем, например, по делам о домашнем насилии», – считает адвокат.

С Кулиевым и Клювгантом не согласен партнер и руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Булат Тугутов. Он считает, что законопроект Верховного суда предполагает «некий более повышенный уровень уголовно-правовой охраны чести и достоинства человека и гражданина»: если заявление о клевете подается в органы внутренних дел, то подключается государство в лице правоохранительных органов, которые проводят доследственную проверку, предварительное расследование по возбужденному уголовному делу. В случае, если интересы потерпевшего были затронуты, то даже при отсутствии желания потерпевшего заниматься этим делом, оно будет доведено до суда, который вынесет решение, обращает внимание Тугутов, оценивая инициативу в целом положительно.

«Это элемент публично-правовой охраны данной сферы правоотношений, ведь человек согласно Конституции является высшей ценностью, из этого и исходит Верховный Суд, который инициировал принятие соответствующих поправок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство», – говорит адвокат.

Он также полагает, что в результате принятия соответствующих поправок количество уголовных дел о клевете должно возрасти, поскольку количество таких преступлений, считает юрист, достаточно большое, теперь они будут более активно расследоваться и доводиться до суда.

Отрицательным моментом Тугутов называет повышенную криминализацию деяний, связанных с клеветой. «Но нужно понимать, что это ведь не надуманные преступления. Если преступление было совершено, то согласно принципу неотвратимости уголовного наказания лицо, совершившее его, должно быть привлечено к уголовной ответственности и ему должно быть назначено наказание», – заключил он.