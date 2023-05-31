«Авиалесохрана» предупредила об опасности пожаров в июне в 29 регионах

По прогнозу специалистов «Авиалесохраны», в июне пожароопасная обстановка сложится почти в тридцати регионах страны. Однако прогноз не подразумевает, что в каждом из них будут пожары, — многое зависит от поведения людей на местах

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В июне 2023 года с связи с жаркой погодой и небольшим количеством осадков особенно пожароопасная ситуация будет в лесах 29 российских регионов. Об этом говорится в прогнозе рисков на июнь, который предоставила РБК пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».

«Прогноз разработан на основе долгосрочных данных «Росгидромета» о температуре и осадках и многолетних данных Федеральной Авиалесоохраны о горимости лесов. В соответствии с прогнозом Авиалесоохраны, в течение июня жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров в 29 регионах России», — отмечено в прогнозе.

В список пожароопасных в июне вошли следующие регионы:

Северная часть Тверской области, северо-запад Смоленской области;

Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области, западная часть Вологодской области, южная часть Республики Карелия;

Восточная часть Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстан, вся территория Оренбургской области, западная, южная и восточная части Республики Башкортостан;

Восточная часть Свердловской области, северная часть Курганской области, западная, северная и восточная части Тюменской области, южная и восточная части Ханты-Мансийского АО;

Северные части Омской, Новосибирской областей, запад и восток Красноярского края, северо-запад и северо-восток Иркутской области;

Северо-восток Бурятии, северная и восточная части Забайкальского края, запад Амурской области, юго-запад, центр, восток и северо-восток Республики Саха (Якутия), север Хабаровского края, западная часть Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края.

При этом в «Авиалесохране» предупредили, что прогноз касается рисков, он носит вероятностный характер и не подразумевает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Ситуация с лесными пожарами во многом зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности и оперативности работы лесных служб и обнаружения и тушения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании 29 мая предупредил о росте угрозы возникновения ландшафтных пожаров в республике.

«Погодные условия непростые. Опять жуткая жара стоит, опять все подсыхает. Если нужно наше решение, говорите. Но пожары нужно удержать. Как только что-то возникнет — сразу всеми силами набрасывайтесь. Если мы вовремя все делаем — получается», — сказал глава республики.