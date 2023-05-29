В Якутии вызвали дождь по поручению Путина

Владимир Путин и Айсен Николаев (Фото: kremlin.ru)

В Якутии в прошлом году впервые провели эксперимент по вызову осадков с помощью авиации для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию для того, чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — сказал Николаев.

В мае 2022 года Николаев предложил вызывать в Якутии искусственные осадки, чтобы уменьшить пожарную опасность в лесах. Он пояснил, что в республике много труднодоступных лесов и предложил провести в Якутии эксперимент.

Путин в июне того же года поручил правительству и Николаеву провести эксперимент по искусственному вызову осадков для предотвращения пожаров. В августе первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщил, что эксперимент завершен.

Согласно ст. 53.4 Лесного кодекса, искусственно вызывать осадки в России можно только в целях тушения лесного пожара. Николаев подчеркивал, что эксперимент был направлен именно на предотвращение возгораний, а не тушение огня.

Глава региона рассказывал, что для вызова осадков используются, например, установки «Веер». Таким оборудованием оснащают авиацию, оно предназначено для искусственного вызова дождей. Однако, как говорил Николаев, в России такие устройства есть у немногих организаций, в том числе у Рослесхоза и Росгидромета.