Путин внес кандидатуру Бушева на должность судьи Конституционного суда

Бушев — доцент Санкт-Петербургского государственного университета и специалист по гражданскому праву. Обсуждение кандидатуры проведет 7 июня комитет Совета Федерации по конституционному законодательству

Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, специалиста по гражданскому праву Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда России, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Комитет Совфеда по конституционному законодательству проведет предварительное обсуждение кандидатуры Бушева 7 июня в 12:00 мск.

Андрей Бушев родился 12 февраля 1966 года. В 1988 году окончил ЛГУ им. Жданова (ныне СПбГУ). В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2000 года — доцент кафедры коммерческого права, сейчас также работает и.о. заведующего кафедрой гражданского права. Несколько лет был старшим юристом в одной из международных юридических фирм, возглавлял юридические департаменты в компаниях, принадлежащих крупным международным концернам. До выхода России из ЕСПЧ являлся судьей Европейского суда по правам человека. Автор более 60 работ о проблемах ценных бумаг и корпоративного управления.

Конституционный суд России состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Судьи Конституционного суда (КС) назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента. Сейчас в суде вакантным остается одно место.

В начале апреля в отставку ушел один из старейших судей Конституционного суда Владимир Ярославцев. 20 марта ему исполнилось 70 лет — он достиг предельного для работы в своей должности возраста. В последний раз нового судью КС назначали 12 лет назад по инициативе экс-президента Дмитрия Медведева.