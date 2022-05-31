Минимальная зарплата в Москве выросла до 23,5 тыс. руб.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 15:20
Пугачева ответила на оскорбления из-за отъезда из России Политика, 15:09
Рада приняла обращение к СНБО о санкциях против патриарха Кирилла Политика, 15:08
Как компаниям сегодня растить ИТ-кадры: пять способов Pro, 15:08
Верховная Рада сняла Денисову с должности омбудсмена Украины Политика, 15:03
«Новапорт Холдинг» Романа Троценко купил 74% аэропорта Пскова Бизнес, 15:03
Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда перед кризисом Финансы, 15:00
«Локомотив» объявил об уходе футболиста сборной Польши Спорт, 15:00
Доля юаня на торгах в России выросла в 14 раз Финансы, 15:00
ЦИАН назвал города, где в 2022 году максимально снизились цены на аренду Недвижимость, 14:54
Внезапная остановка сердца: как геолокация поможет выжить пострадавшему Партнерский проект, 14:51
Рабочие заводов «Боржоми» в Грузии вышли на бессрочную забастовку Общество, 14:48
Запреты, ограничения и утечки. Каким будет закон о криптовалюте в России Крипто, 14:48
Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет директоров Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Минимальная зарплата в Москве выросла до 23,5 тыс. руб.

В мэрии объяснили увеличение минимальной зарплаты «поддержкой граждан в условиях санкционного давления». Ранее Путин объявил о повышении МРОТ с 1 июля на 10%
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с 1 июня минимальная зарплата повысится до 23 508 руб., сообщает пресс-служба мэра.

Повышение составит 10%, с 1 января минимальная заплата в столице была на уровне 21 371 руб.

На такой же процент увеличится и прожиточный минимум в Москве: в расчете на душу населения он составит 20 585 руб., для трудоспособных жителей — 23 508 руб., для пенсионеров — 15 410 руб.

«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — сказали в мэрии.

Путин напомнил об обещании проиндексировать зарплаты бюджетникам и пенсии
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 июля вырастет на 10%. Он поднимется до 15 279 руб. в месяц, пока МРОТ составляет 13 890 руб.

Глава государства добавил, что прожиточный минимум вырастет раньше, с 1 июня, он составит в среднем 13 919 руб. Путин также предложил увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. По словам президента, власти ожидают, что в 2022 году инфляция не превысит 15%.

В середине апреля Путин сообщил, что в России проиндексируют зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.

 

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Фото: Gor Davtyan / Unsplash Еду в Ереван: с чем сталкиваются переехавшие ИТ-специалисты в Армении
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Фото: Kai Schwoerer / Getty Images Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
зарплата Москва Сергей Собянин
Материалы по теме
АвтоВАЗ сдвинет индексацию зарплат и выплатит сотрудникам по 3 тыс. руб.
Бизнес
Путин напомнил об обещании проиндексировать зарплаты бюджетникам и пенсии
Политика
Сотрудники IKEA в России будут получать зарплату до августа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter