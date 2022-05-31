Минимальная зарплата в Москве выросла до 23,5 тыс. руб.

В мэрии объяснили увеличение минимальной зарплаты «поддержкой граждан в условиях санкционного давления». Ранее Путин объявил о повышении МРОТ с 1 июля на 10%

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с 1 июня минимальная зарплата повысится до 23 508 руб., сообщает пресс-служба мэра.

Повышение составит 10%, с 1 января минимальная заплата в столице была на уровне 21 371 руб.

На такой же процент увеличится и прожиточный минимум в Москве: в расчете на душу населения он составит 20 585 руб., для трудоспособных жителей — 23 508 руб., для пенсионеров — 15 410 руб.

«Решение о повышении минимального размера заработной платы и величины прожиточного минимума является частью пакета мер правительства Москвы по поддержке граждан в условиях санкционного давления», — сказали в мэрии.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 июля вырастет на 10%. Он поднимется до 15 279 руб. в месяц, пока МРОТ составляет 13 890 руб.

Глава государства добавил, что прожиточный минимум вырастет раньше, с 1 июня, он составит в среднем 13 919 руб. Путин также предложил увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня. По словам президента, власти ожидают, что в 2022 году инфляция не превысит 15%.



В середине апреля Путин сообщил, что в России проиндексируют зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты.



