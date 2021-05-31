Рынок труда Москвы адаптировался: вакансий больше, чем до пандемии

«Эффект физического присутствия и формат «глаза в глаза» дает необходимый для командной работы и креатива обмен эмоциями и энергиями. Этот обмен энергией крайне необходим для того, чтобы приносить пользу для компании», — объясняет Александрова. Работа в онлайне, по ее словам, также потребовала от эйчаров внедрения новых технологий работы с персоналом, чтобы обеспечить вопросы социальной справедливости внутри компании. Наем человека онлайн может приводить к тому, что в компании могут меньше знать своего коллегу — видит ли его начальник так же активно, как сотрудника, который ходит в офис, отслеживает ли руководитель его работу, принимает ли этот человек ценности компании, перечисляет замглавы департамента.

Во многих компаниях офисное пространство перепланируют таким образом, чтобы создавать удобные внутриофисные площадки для командной работы, объясняет Александрова. На удаленке все чаще оставляют тех, кто может работать автономно без необходимости межфункционального взаимодействия, тех, кто выполняет повторяющиеся процессные функции, а также тех сотрудников, кому необходим удаленный формат работы — определенной части мам с детьми, определенной части тех, кто тратит на дорогу более двух часов, молодым специалистам, совмещающим учебу с работой, людям с инвалидностью, рассказывает представитель мэрии. Удаленный формат работы актуален и для высококвалифицированных профессионалов, конкуренция за которых идет между странами, и наем такого человека определяется необходимостью для компании, а нее его местонахождением, например, если речь идет об ИТ-специалистах, подчеркивает Александрова.

Цифровизация — как клапан для безработицы

Пандемия стала катализатором тренда, связанного с цифровизацией экономики. Многие компании организовали онлайн-заказы и онлайн-доставку. «Для рынка труда цифровизация состоит не только в том, что появляются новые технологии, роботы, но и в том, что работа курьеров, логистов, сортировщиков, операторов call-центров становится важной и растущей подсистемой цифровой экономики», — поясняет Александрова. «Они были нужны в огромном количестве. В пандемию это был хороший клапан для решения проблемы безработицы. И после пандемии этот поток не изменился», — констатирует представитель мэрии.

Говоря об ИТ-специалистах, замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы заявила, что на них сейчас очень большой спрос. «У нас в базе единицы безработных специалистов в сфере ИТ. И количество вакансий для ИТ-специалистов на рынке труда в 20 раз больше, чем было до пандемии. Да, и ИТ-специалистов увольняли в пандемию, но они очень быстро вернулись на рынок труда», — указала представитель мэрии.

Еще одними из востребованных профессий на рынке труда в 2021 году являются рабочие специальности — строители, сантехники, электрики, газосварщики, монтажники, автослесари, станочники, швеи, операторы и т.п. «Пока никто не придумал робота-сантехника, все люди, которые что-то умеют делать руками, будут очень востребованными», — заявила Александрова.

Пострадавшими на рынке труда 2021 года остаются белые воротнички. В статусе безработных они стали появляться в связи с тем, что компании быстро перешли на онлайн-технологии и часть таких офисных работников оказалась ненужной. «Вернуть их в офис — задача непростая. Это та проблемная категория, с которой мы должны работать», — отметила замглавы департамента труда и соцзащиты.

Тренд на самозанятость и реимпорт мигрантов

Еще одним трендом, который возник в пандемию, стала самозанятость и изменение формы занятости сотрудников. В минувшем году, по словам Александровой, в пандемию только в Москве зарегистрировали статус самозанятого 470 тыс. человек, более 7 тыс. из них прошли регистрацию в качестве самозанятого и открыли собственное дело через службу занятости как безработные. Отчасти такой всплеск замглавы департамента труда и соцзащиты объясняет тем, что статус самозанятого дает человеку возможность самому регулировать свой рабочий день и свои отношения с работодателем. «Для нас, для государства, это принципиально важный тренд, потому что помогает людям выйти из серой экономики», — подчеркнула она.

Кроме того, на московском рынке труда остается пробел в сферах, где традиционно трудились мигранты. «Московский рынок труда всегда подпитывался миграционными потоками, и сейчас мигранты, которые всегда были в Москве, до сих пор не доехали», — пояснила Александрова. Она добавила, что исправить ситуацию можно двумя способами — реимпортом мигрантов либо закрытием потребностей московского рынка ближайшими регионами. Приоритетными сферами, где ранее в основном трудились мигранты и где сейчас не хватает людей, остаются ЖКХ и строительство.