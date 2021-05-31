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Рынок труда Москвы адаптировался: вакансий больше, чем до пандемии

На рынке труда Москвы по-прежнему сохраняется конкуренция за высококвалифицированные кадры и представителей рабочих специальностей
Александра Александрова
Александра Александрова (Фото: dszn.ru)

Серьезно пострадавший в разгар пандемии московский рынок труда в 2021 году смог восстановиться и вернуться к доковидному периоду. Об этом на HR-форуме в Москве рассказала первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. На пике кризиса в 2020 году, по ее словам, в столице было около 230 тыс. безработных. «Сейчас уже совершенно ясно, что мы вернулись к нашему традиционному рынку кандидатов. И количество вакансий даже превышает число вакансий, которое было до пандемии», — констатировала Александрова, рассказывая о трендах московского рынка труда в 2021 году.

Онлайн или офлайн?

Одним из основных трендов рынка труда Москвы текущего года, по словам замглавы департамента труда и соцзащиты, стал баланс между онлайном и офлайном, который начал смещаться в сторону возвращения компаний к модели работы прогрессивных компаний до пандемии. «Год назад, на старте пандемии и вынужденного перехода сотрудников на дистанционный формат, маятник в экспертном сообществе качнуло в сторону «гибкого офиса». Если работать, не ходя в офис, в целом получается, что, возможно, имеет смысл пересмотреть концепцию офисных пространств: компании могут экономить на аренде площадей, а сотрудники приобретают больший комфорт, так как экономят время на дорогу на работу», — сообщила Александрова.

Эксперты назвали высокооплачиваемые удаленные вакансии
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Фото:Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Однако год работы значительной части сотрудников на удаленном формате, по ее словам, обозначил и новые знания. Например, нельзя недооценивать значение офиса как места быстрых информационных обменов «на ногах» (разговоры у кулера, кофе-машины, в коридоре) и постоянного незаметного обмена повесткой, идеями, лайфхаками. На удаленке тяжело получается командная и креативная работа, объясняет Александрова. В этой связи одной из причин сложившейся тенденции она назвала проблемы, связанные с отсутствие живой коммуникации, особенно для специалистов, чья работа связана с межфункциональным взаимодействием.

«Эффект физического присутствия и формат «глаза в глаза» дает необходимый для командной работы и креатива обмен эмоциями и энергиями. Этот обмен энергией крайне необходим для того, чтобы приносить пользу для компании», — объясняет Александрова. Работа в онлайне, по ее словам, также потребовала от эйчаров внедрения новых технологий работы с персоналом, чтобы обеспечить вопросы социальной справедливости внутри компании. Наем человека онлайн может приводить к тому, что в компании могут меньше знать своего коллегу — видит ли его начальник так же активно, как сотрудника, который ходит в офис, отслеживает ли руководитель его работу, принимает ли этот человек ценности компании, перечисляет замглавы департамента.

Во многих компаниях офисное пространство перепланируют таким образом, чтобы создавать удобные внутриофисные площадки для командной работы, объясняет Александрова. На удаленке все чаще оставляют тех, кто может работать автономно без необходимости межфункционального взаимодействия, тех, кто выполняет повторяющиеся процессные функции, а также тех сотрудников, кому необходим удаленный формат работы — определенной части мам с детьми, определенной части тех, кто тратит на дорогу более двух часов, молодым специалистам, совмещающим учебу с работой, людям с инвалидностью, рассказывает представитель мэрии. Удаленный формат работы актуален и для высококвалифицированных профессионалов, конкуренция за которых идет между странами, и наем такого человека определяется необходимостью для компании, а нее его местонахождением, например, если речь идет об ИТ-специалистах, подчеркивает Александрова.

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Цифровизация — как клапан для безработицы

Пандемия стала катализатором тренда, связанного с цифровизацией экономики. Многие компании организовали онлайн-заказы и онлайн-доставку. «Для рынка труда цифровизация состоит не только в том, что появляются новые технологии, роботы, но и в том, что работа курьеров, логистов, сортировщиков, операторов call-центров становится важной и растущей подсистемой цифровой экономики», — поясняет Александрова. «Они были нужны в огромном количестве. В пандемию это был хороший клапан для решения проблемы безработицы. И после пандемии этот поток не изменился», — констатирует представитель мэрии.

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Общество
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Говоря об ИТ-специалистах, замглавы департамента труда и соцзащиты Москвы заявила, что на них сейчас очень большой спрос. «У нас в базе единицы безработных специалистов в сфере ИТ. И количество вакансий для ИТ-специалистов на рынке труда в 20 раз больше, чем было до пандемии. Да, и ИТ-специалистов увольняли в пандемию, но они очень быстро вернулись на рынок труда», — указала представитель мэрии.

Еще одними из востребованных профессий на рынке труда в 2021 году являются рабочие специальности — строители, сантехники, электрики, газосварщики, монтажники, автослесари, станочники, швеи, операторы и т.п. «Пока никто не придумал робота-сантехника, все люди, которые что-то умеют делать руками, будут очень востребованными», — заявила Александрова.

Пострадавшими на рынке труда 2021 года остаются белые воротнички. В статусе безработных они стали появляться в связи с тем, что компании быстро перешли на онлайн-технологии и часть таких офисных работников оказалась ненужной. «Вернуть их в офис — задача непростая. Это та проблемная категория, с которой мы должны работать», — отметила замглавы департамента труда и соцзащиты.

Тренд на самозанятость и реимпорт мигрантов

Еще одним трендом, который возник в пандемию, стала самозанятость и изменение формы занятости сотрудников. В минувшем году, по словам Александровой, в пандемию только в Москве зарегистрировали статус самозанятого 470 тыс. человек, более 7 тыс. из них прошли регистрацию в качестве самозанятого и открыли собственное дело через службу занятости как безработные. Отчасти такой всплеск замглавы департамента труда и соцзащиты объясняет тем, что статус самозанятого дает человеку возможность самому регулировать свой рабочий день и свои отношения с работодателем. «Для нас, для государства, это принципиально важный тренд, потому что помогает людям выйти из серой экономики», — подчеркнула она.

Кроме того, на московском рынке труда остается пробел в сферах, где традиционно трудились мигранты. «Московский рынок труда всегда подпитывался миграционными потоками, и сейчас мигранты, которые всегда были в Москве, до сих пор не доехали», — пояснила Александрова. Она добавила, что исправить ситуацию можно двумя способами — реимпортом мигрантов либо закрытием потребностей московского рынка ближайшими регионами. Приоритетными сферами, где ранее в основном трудились мигранты и где сейчас не хватает людей, остаются ЖКХ и строительство.

вакансии рынок труда Москва пандемия
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