В подмосковной квартире нашли убитыми двух детей и двух взрослых

У женщины и двоих детей нашли множественные колото-резаные раны, рядом с мужчиной — бутылку из-под уксуса. СМИ сообщают, что отец убил семью, а затем покончил с собой. Преступление произошло месяц назад, тела нашли только сейчас

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковном Щелково 30 мая в одной из квартир нашли тела четырех человек: двоих детей, 11 и 17 лет, 40-летней женщины и 40 летнего мужчины. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, на телах женщины и детей обнаружены множественные колото-резаные раны. У мужчины внешних признаков насильственной смерти нет, рядом с его телом была найдена пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

«Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на десятом этаже, металлическая входная дверь была закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты», — сообщила Врадий.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).