В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19
За последние 24 часа в России скончались 138 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Количество летальных случаев в стране, таким образом, выросло до 4693.
За сутки в Москве подтвердили 69 летальных исходов, в Московской области — 25, в Санкт-Петербурге — 13, в Дагестане — 9.
Также за сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Всего с начала пандемии заболели 405 843 человека, из них 229,2 тыс. сейчас находятся на лечении.