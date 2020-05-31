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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19

Всего в стране скончались 4693 человека с коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии превысило 405 тыс. человек, Россия по-прежнему занимает третье место в мире по этому показателю
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России скончались 138 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Количество летальных случаев в стране, таким образом, выросло до 4693.

За сутки в Москве подтвердили 69 летальных исходов, в Московской области — 25, в Санкт-Петербурге — 13, в Дагестане — 9.

Также за сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Всего с начала пандемии заболели 405 843 человека, из них 229,2 тыс. сейчас находятся на лечении.

В Москве число заболевших COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 171 тыс. человек уже вылечились от заражения вирусом, из них 4414 — за последние сутки.

Общее количество зараженных людей в мире превысило 6 млн, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Серьезнее всего ситуация с заражаемостью в США — там зарегистрировали 1,7 млн больных. На втором месте находится Бразилия (498,4), на третьем — Россия. По уровню смертности первое место также занимают США (103 781), за ними идут Великобритания (38 458) и Италия (33 340).

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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