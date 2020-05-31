В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19

Всего в стране скончались 4693 человека с коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии превысило 405 тыс. человек, Россия по-прежнему занимает третье место в мире по этому показателю

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России скончались 138 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Количество летальных случаев в стране, таким образом, выросло до 4693.

За сутки в Москве подтвердили 69 летальных исходов, в Московской области — 25, в Санкт-Петербурге — 13, в Дагестане — 9.

Также за сутки в России коронавирус выявили у 9268 человек. Всего с начала пандемии заболели 405 843 человека, из них 229,2 тыс. сейчас находятся на лечении.