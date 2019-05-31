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Руководство Минтранса и Росавиации накажут из-за аэропорта Благовещенска
По словам Юрия Трутнева, причиной для такого решения стала плохая организация конкурса на реконструкцию воздушной гавани

Руководство Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и Министерства транспорта накажут за плохую организацию конкурса на проведение реконструкции аэропорта Благовещенска (Амурская область). Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, подводя итоги оперативного совещания, проведенного в Благовещенске.

«Решили наказать руководство Минтранса и руководство Росавиации за плохо организованную работу. Было поручение президента Российской Федерации, и ничего не двигается. Поэтому это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, отсутствие ответственности и отсутствие понимания, что от этого страдают люди», — сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства Амурской области.

Вице-премьер пояснил, что конкурс объявляли трижды, однако он так ни разу и не состоялся из-за отсутствия претендентов. Причинами отсутствия заявок называют высокие требования к компаниям и низкую финансовую привлекательность проекта.

«Я двумя руками за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но когда никто не выходит на конкурс, стоит задуматься о том, что два поручения президента РФ не выполняются и ничего не двигается... Отвратительная организация работы. Предлагаю объявить выговор руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и начальнику управления аэропортовой деятельности [Росавиации] Анатолию Пчелину», — заявил Трутнев (цитата по ИА «Амур.инфо»).

Очередной конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы, был объявлен 15 мая. По просьбе властей Амурской области требования к потенциальным подрядчикам были снижены.

«По нашим просьбам упростили параметры по этому конкурсу, и мы рассчитываем, что он состоится. Этот вопрос стоит на особом контроле, новая полоса нам необходима, из-за ее отсутствия к нам не летают тяжелые самолеты, а у «Аэрофлота» только такие борта. И это сказывается на стоимости авиабилетов», — пояснил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Подвести итоги конкурса планируется в середине июня. «Если очередные торги не состоятся, будут приняты меры», — предупредил Трутнев.

В сентябре 2017 года после банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» президент России Владимир Путин наложил дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии на занимавшего тогда пост главы Минтранса Максима Соколова. Взыскание было снято в мае 2018 года, за день ухода правительства в отставку.

Строительство второй ВПП (длина — 3 км, ширина — 55 м), позволяющей принимать тяжелые лайнеры, в аэропорту Благовещенска должно было начаться в 2019 году. Под строительство был выделен земельный участок, получен градостроительный план, разработана проектно-сметная документация, в федеральном бюджете на заложено 4,6 млрд руб.

В январе-апреле 2019 года аэропорт Благовещенска обслужил 803 взлета и посадки самолетов, что на 8,4% меньше, чем за первые четыре месяца прошлого года. При этом было обслужено 146,8 тыс. пассажиров (+23,2%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минтранс, Росавиация, Благовещенск
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