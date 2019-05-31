Руководство Минтранса и Росавиации накажут из-за аэропорта Благовещенска

По словам Юрия Трутнева, причиной для такого решения стала плохая организация конкурса на реконструкцию воздушной гавани

Руководство Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и Министерства транспорта накажут за плохую организацию конкурса на проведение реконструкции аэропорта Благовещенска (Амурская область). Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, подводя итоги оперативного совещания, проведенного в Благовещенске.

«Решили наказать руководство Минтранса и руководство Росавиации за плохо организованную работу. Было поручение президента Российской Федерации, и ничего не двигается. Поэтому это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, отсутствие ответственности и отсутствие понимания, что от этого страдают люди», — сказал Трутнев, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте правительства Амурской области.

Вице-премьер пояснил, что конкурс объявляли трижды, однако он так ни разу и не состоялся из-за отсутствия претендентов. Причинами отсутствия заявок называют высокие требования к компаниям и низкую финансовую привлекательность проекта.

«Я двумя руками за то, чтобы повышать требования к подрядчику, но когда никто не выходит на конкурс, стоит задуматься о том, что два поручения президента РФ не выполняются и ничего не двигается... Отвратительная организация работы. Предлагаю объявить выговор руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и начальнику управления аэропортовой деятельности [Росавиации] Анатолию Пчелину», — заявил Трутнев (цитата по ИА «Амур.инфо»).

Очередной конкурс на реконструкцию аэропорта Благовещенска, в том числе строительство новой взлетно-посадочной полосы, был объявлен 15 мая. По просьбе властей Амурской области требования к потенциальным подрядчикам были снижены.