В аэропортах Барилоче и Буэнос-Айреса задержаны 14 человек по делу о торговле людьми, в том числе основатель секты «Ашрам Шамбалы» Константин Руднев, называвший себя «Пришелец с Сириуса»

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В Аргентине в аэропортах Сан-Карлос-де-Барилоче и Буэнос-Айреса задержаны 14 человек, большинство граждане России, по делу о торговле людьми, сообщает Infobae. По данным Económicas Bariloche, среди задержанных — Константин Руднев, основатель секты «Ашрам Шамбалы», называвший себя «Пришелец с Сириуса». Он был осужден в России в 2013 году на 11 лет колонии строгого режима по делу об изнасиловании, развратных действиях и наркотиках. В октябре 2021-го Руднев был отпущен на свободу, отбыв полный срок.

Секта в Барилоче была разоблачена после того, как в местную больницу пришла молодая беременная россиянка со следами насилия, пишет Infobae. Внимание медсестер и врачей привлекли две другие женщины, которые сопровождали беременную на приеме: они не давали ей сказать ни слова. А когда она родила, они порвали бумагу, на которой мать написала имя отца ребенка.

Так правоохранительные органы вышли на секту. Все женщины в ней были истощены и почти без волос, сообщает издание. Они доедали остатки еды за своими кураторами.

По данным Infobae, секта, возникшая еще в 1990-е годы, разделилась на европейскую и американскую ветви. В Барилоче обосновались члены секты, прибывшие за своим лидером из Черногории. Они обучали йоге и брали за это около $5 тыс.

Кода полиция провела рейд, никого не обнаружила. Соседи рассказали, что все участники секты разбежались.

В итоге в аэропорту Барилоче был задержан мужчина, выходец из России, и несколько женщин. Они собирались улететь в Буэнос-Айрес, а оттуда — в Бразилию. Остальных поймали в Буэнос-Айресе.

«Пришелец с Сириуса», как Руднев сам себя называет, был арестован в октябре 2010 года. Свою религиозную карьеру он начал в 1991-м с лекций в актовых залах Новосибирска. Тогда же появилась на свет тоталитарная секта «Ашрам Шамбала», пик развития которой пришелся на 1990-е. Суть учения Руднев изложил в своей книге «Путь дурака». Одним из условий вступления в секту считался разрыв семейных уз. В 2008 году основатель секты в очередной раз попал в психбольницу, однако вскоре его отпустили.