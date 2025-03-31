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Три человека погибли при взрыве газа в мечети на востоке Узбекистана

В мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана произошел взрыв газа. Три человека погибли, еще десять пострадали

Три человека погибли при взрыве газа в мечети на востоке Узбекистана
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При взрыве газа в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана погибли три человека, еще десять получили ранения, сообщила пресс-служба МЧС страны.

Сообщение о случившемся поступило в пожарную часть в 12:19 по местному времени (10:19 мск). Взрыв газа произошел в помещении для омовения на территории мечети в Избасканском районе.

«В результате взрыва погибли три гражданина. <...> 10 человек получили ранения и были отправлены в больницу», — говорится в сообщении.

МЧС опубликовало фамилии погибших и пострадавших. Погибшие: М. Абдуллаев, Ж. Анваров и Б. Бурхонов. Пострадавшие: Г. Тойлоков, А. Абдирайимжонов, Х. Зухриддинов, И. Рахимов, М. Маматураимов, И. Шомуродов, К. Косимов, У. Болтабоев, М. Абдурахмонов и М. Болтабоев.

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Кроме того, в результате взрыва были повреждены стены и крыша санитарно-бытового помещения.

На место происшествия прибыли две спасательные бригады и два пожарно-спасательных расчета, однако пожара не произошло. Также к месту взрыва направился министр по чрезвычайным ситуациям Ботир Кудратходжаев и заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов.

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Дарья Лебедева
МЧС Узбекистан взрыв погибшие пострадавшие
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