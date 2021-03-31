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Глава ГИБДД сообщил детали экзамена на права по новому регламенту

В салонах автомобилей во время практического экзамена будут стоять четыре камеры, одна из которых будет снимать экзаменуемого, а вторая — приборную панель. Также будет вестись звукозапись экзамена
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во время экзамена на получение водительского удостоверения по новым правилам практическую часть будут фиксировать четыре камеры, а также звукозаписывающее устройство, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 1».

«В первую очередь должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). Кроме этого будет вестись звукозапись всего процесса приема экзамена.

По словам Черникова, для сдачи экзамена потенциальный водитель сможет воспользоваться автомобилем ГИБДД или автошколы. При этом руль у машины обязательно должен быть слева, а также установлены дополнительные педали сцепления и тормоза.

МВД утвердило новый регламент экзамена на права
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Во время практической части испытуемые будут передвигаться по заранее утвержденным участкам дорог, а не по конкретным маршрутам. Это, по словам главы инспекции, позволит избежать заучивания маршрутов экзаменуемыми.

Отсутствие в новом регламенте этапа «площадка» позволит сократить время экзамена и, соответственно, очередь, пояснил Черников.

Он также допустил, что в будущем в теоретическую часть экзамена на права могут быть внесены изменения, проверяющие у будущих водителей новые навыки. «Есть, конечно, предположения, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части его дальнейшего практического применения. Научный центр безопасности дорожного движения занимается, чтобы сделать это и комфортно для кандидата в водители, и в то же время сделать так, чтобы он умел считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания ПДД непосредственно уже двигаясь по дорогам общего пользования», — пояснил глава ГИБДД (цитата по «РИА Новости»).

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МВД сообщило, что автошколы поменяют подход к обучению вождению
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

МВД утвердило новый регламент сдачи экзамена на права в конце марта, изменения вступят в силу с 1 апреля. В нем, в частности, упразднено упражнение на площадке, вместо этого водители будут демонстрировать навыки вождения в реальных городских условиях. Еще одним нововведением будет присутствие наблюдателей на практической части экзамена. Ими могут быть другие кандидаты в водители, представители общественных организаций, автошкол. Помимо этого, теоретическая часть экзамена будет проходить в классах с видеонаблюдением.

Автор
Мария Лисицына
ГИБДД экзамен на права водитель
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