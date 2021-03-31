Глава ГИБДД сообщил детали экзамена на права по новому регламенту

В салонах автомобилей во время практического экзамена будут стоять четыре камеры, одна из которых будет снимать экзаменуемого, а вторая — приборную панель. Также будет вестись звукозапись экзамена

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Во время экзамена на получение водительского удостоверения по новым правилам практическую часть будут фиксировать четыре камеры, а также звукозаписывающее устройство, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 1».

«В первую очередь должна быть камера спереди автомобиля и сзади него. Также находящиеся в салоне камеры, которые снимают непосредственно кандидата в водители. И камера, которая направлена на панель приборов», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). Кроме этого будет вестись звукозапись всего процесса приема экзамена.

По словам Черникова, для сдачи экзамена потенциальный водитель сможет воспользоваться автомобилем ГИБДД или автошколы. При этом руль у машины обязательно должен быть слева, а также установлены дополнительные педали сцепления и тормоза.

Во время практической части испытуемые будут передвигаться по заранее утвержденным участкам дорог, а не по конкретным маршрутам. Это, по словам главы инспекции, позволит избежать заучивания маршрутов экзаменуемыми.