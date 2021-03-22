МВД пообещало отменить заучивание учебных маршрутов на экзаменах на права

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Новые правила сдачи практического экзамена на водительские права, которые вступят в России в силу с 1 апреля, отменят этап «площадки» и позволят начинающим автомобилистам больше не заучивать учебные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает ТАСС.

«Нововведения позволят исключить натаскивание кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки, в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав заучивание учебных маршрутов бесполезным», — отметило ведомство.

В МВД указали, что отмена «площадки» покажет реальную подготовку водителей в условиях практического движения. Кроме того, это позволит быстрее сдавать экзамены на права.

Нововведения не коснутся мотоциклистов, они будут проходить экзамен на обычных условиях. С 1 апреля ГИБДД также разрешит присутствие наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.