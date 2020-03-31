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В Перми умер пациент с коронавирусом

У него также были сопутствующие тяжелые онкологические заболевания. Всего в регионе выявлено 13 случаев заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости

В инфекционной больнице Перми умер мужчина, у которого ранее был диагностирован коронавирус, сообщается в официальном Telegram-канале Пермского края, посвященном борьбе с вирусом «Стоп коронавирус. Пермь».

В сообщении говорится, что у пациента были «сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера».

В Пермском крае зафиксировано 13 случаев заражения инфекцией, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.

За несколько часов до того, как стало известно о его смерти, появилось сообщение о том, что в Перми скончалась главный редактор еженедельника «Деловой интерес» Анастасия Петрова, у который не был подтвержден коронавирус (первый тест на инфекцию был отрицательным). Она сообщала, что врачи диагностировали у нее пневмонию, в последние дни она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

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По информации, размещенной на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края, в регионе почти 4 тыс. человек находятся на самоизоляции дома, у них нет симптомов ОРВИ. Еще 58 человек с соответствующими симптомами помещены под наблюдение врачей.

С 2 апреля в Пермском крае вводится обязательный для всех граждан режим самоизоляции. Выходить из дома можно будет только для покупки продуктов или медицинских товаров в аптеках, а также для посещения медицинских учреждений, выноса мусора и выгула домашних животных.

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Кроме того, регион решил закрыть автобусное сообщение с остальными субъектами, а тех, кто будет прибывать в Пермский край на самолете или поезде, обязали пройти двухнедельный карантин. Количество автобусных отправлений между муниципальными образованиями также было сокращено.

Всего в России по состоянию на 31 марта было зарегистрировано 2337 случаев заражения. С начала пандемии 17 человек умерли и 121 человек вылечился.

Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве (1613), Московской области (119) и Санкт-Петербурге (98). Более 30 регионов России ввели на своей территории режим обязательной самоизоляции для людей всех возрастов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: Пермский край, коронавирус
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