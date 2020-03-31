В Перми умер пациент с коронавирусом

У него также были сопутствующие тяжелые онкологические заболевания. Всего в регионе выявлено 13 случаев заражения коронавирусом

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В инфекционной больнице Перми умер мужчина, у которого ранее был диагностирован коронавирус, сообщается в официальном Telegram-канале Пермского края, посвященном борьбе с вирусом «Стоп коронавирус. Пермь».

В сообщении говорится, что у пациента были «сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера».

В Пермском крае зафиксировано 13 случаев заражения инфекцией, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.

За несколько часов до того, как стало известно о его смерти, появилось сообщение о том, что в Перми скончалась главный редактор еженедельника «Деловой интерес» Анастасия Петрова, у который не был подтвержден коронавирус (первый тест на инфекцию был отрицательным). Она сообщала, что врачи диагностировали у нее пневмонию, в последние дни она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.