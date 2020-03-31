Общество , 31 мар, 10:51
0
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Зорин родился в 1924 году в Баку, в 1940-х годах окончил Азербайджанский университет им. Кирова и московский Литинститут им. Горького. Его первая пьеса — «Молодость» — была поставлена в 1949 году в Малом театре.
Среди прочего, Зорин написал сценарии к фильмам «Покровские ворота» и «Царская охота».
В 1974 году был награжден орденом «Знак Почета» за заслуги в области советской литературы.
Материал дополняется.