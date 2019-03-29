Шойгу предложил построить первую железную дорогу в Тыве с помощью армии

Власти решили запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Тыве за 200 млрд руб. Его запустят в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу с помощью армии

Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Армия на стройке

Первую железную дорогу в Тыве Кызыл — Курагино построят с помощью армии, рассказал РБК глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу обратился в правительство с предложением задействовать железнодорожные войска при строительстве дороги. Источник РБК в правительстве подтвердил наличие такого письма.

«Будут задействованы не только РЖД, но и такие службы, как железнодорожные войска», — сообщил глава Тывы.

«Есть все основания полагать, что строительство (железной дороги Кызыл — Курагино. — РБК) начнется в этом году», — добавил Кара-оол. Он отметил, что, по разным оценкам, срок строительства железной дороги Кызыл — Курагино от трех до пяти лет.

По его словам, в настоящее время окончательная стоимость финансирования проекта определяется. «Сейчас идет корректировка. Вообще [стоимость строительства оценивается] более 200 млрд руб., при этом это не тупиковая дорога. Подразумевается, что будет Курагино — Кызыл и Кызыл — Монголия — Китай, то есть рассматривается поэтапность дороги. Первый этап — это Кызыл — Курагино, а второй — уже в Юго-Восточную Азию», — сказал Кара-оол.