Шойгу предложил построить первую железную дорогу в Тыве с помощью армии

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пленарной сессии подтвердил, что у властей региона строительство ветки Кызыл — Курагино «в ближайших планах». РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны, а также представителю вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.
Первая железная дорога Тывы
Магистраль Курагино — Кызыл длиной более 400 км и оценочной стоимостью 192,4 млрд руб. должна связать Тыву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России — на территории Тувы пока нет железных дорог. Планируется, что ее ввод позволит активнее осваивать месторождения региона: по линии Кызыл — Курагино к 2020 году должны перевозить 15 млн т угля, включая вывоз 12 млн т с Элегестского месторождения.
Проект освоения месторождения и строительства дороги к нему обсуждается, но не реализуется уже более 15 лет. В 2002 году лицензию на месторождение получила компания российского банкира и экс-сенатора Сергея Пугачева («Енисейская промышленная компания», ЕПК). Тогда планировалось, что государство возьмет на себя часть затрат на дорогу, и в конкурсе господряд получила структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Но поскольку компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, правительственная комиссия исключила железную дорогу Кызыл — Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджетных средств. Группа «Сумма» отсудила у Росжелдора 3 млрд руб. за расторжение контракта. У оказавшейся банкротом ЕПК лицензию отозвали Роснедра и выставили повторно на конкурс в апреле 2013 года, единственным участником которого стала «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства по строительству дороги к месторождению, заявив, что компания уже вложила около 1 млрд руб. в разработку проекта.
Но строительство магистрали так и не началось, последний раз назывался срок — октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером — SPV-компания, в которой по 47,5% — у ТЭПК и УК «Лидер», еще 5% — у «Российских железных дорог» (РЖД). 15% инвестиций придется на собственные средства концессионера, остальное — займы.
На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 марта обсуждался вопрос социально-экономического развития Республики Тыва. Глава правительства подчеркнул, что для ускоренного развития субъекта нужна реализация конкретных проектов для раскрытия внутреннего потенциала региона. «Если говорить о Республике Тыва, то это известная железная дорога, которая должна позволить эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы, это целый ряд других проектов — строительство и терминала, и туристических комплексов», — заявил Медведев. По итогам совещания министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором социально-экономического развития Республики Тыва.