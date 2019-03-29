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Шойгу предложил построить первую железную дорогу в Тыве с помощью армии
Власти решили запустить обсуждавшийся 15 лет проект строительства первой железной дороги в Тыве за 200 млрд руб. Его запустят в 2019 году. Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил правительству построить дорогу с помощью армии
Сергей Шойгу (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Армия на стройке

Первую железную дорогу в Тыве Кызыл — Курагино построят с помощью армии, рассказал РБК глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума. По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу обратился в правительство с предложением задействовать железнодорожные войска при строительстве дороги. Источник РБК в правительстве подтвердил наличие такого письма.

«Будут задействованы не только РЖД, но и такие службы, как железнодорожные войска», — сообщил глава Тывы.

«Есть все основания полагать, что строительство (железной дороги Кызыл — Курагино. — РБК) начнется в этом году», — добавил Кара-оол. Он отметил, что, по разным оценкам, срок строительства железной дороги Кызыл — Курагино от трех до пяти лет.

По его словам, в настоящее время окончательная стоимость финансирования проекта определяется. «Сейчас идет корректировка. Вообще [стоимость строительства оценивается] более 200 млрд руб., при этом это не тупиковая дорога. Подразумевается, что будет Курагино — Кызыл и Кызыл — Монголия — Китай, то есть рассматривается поэтапность дороги. Первый этап — это Кызыл — Курагино, а второй — уже в Юго-Восточную Азию», — сказал Кара-оол.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе пленарной сессии подтвердил, что у властей региона строительство ветки Кызыл — Курагино «в ближайших планах». РБК направил запросы в пресс-службу Минобороны, а также представителю вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

Первая железная дорога Тывы

​Магистраль Курагино — Кызыл длиной более 400 км и ​оценочной стоимостью 192,4 млрд руб. должна связать Тыву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России — на территории Тувы пока нет железных дорог. Планируется, что ее ввод позволит активнее осваивать месторождения региона: по линии Кызыл — Курагино к 2020 году должны перевозить 15 млн т угля, включая вывоз 12 млн т с Элегестского месторождения.

Проект освоения месторождения и строительства дороги к нему обсуждается, но не реализуется уже более 15 лет. В 2002 году лицензию на месторождение получила компания российского банкира и экс-сенатора Сергея Пугачева («Енисейская промышленная компания», ЕПК). Тогда планировалось, что государство возьмет на себя часть затрат на дорогу, и в конкурсе господряд получила структура группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Но поскольку компания Пугачева не исполнила обязательства по графику работ, правительственная комиссия исключила железную дорогу Кызыл — Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджетных средств. Группа «Сумма» отсудила у Росжелдора 3 млрд руб. за расторжение контракта. У оказавшейся банкротом ЕПК лицензию отозвали Роснедра и выставили повторно на конкурс в апреле 2013 года, единственным участником которого стала «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана Байсарова. Он тогда же взял на себя обязательства по строительству дороги к месторождению, заявив, что компания уже вложила около 1 млрд руб. в разработку проекта.

Но строительство магистрали так и не началось, последний раз назывался срок — октябрь 2018 года. Концедентом должен выступить Росжелдор, концессионером — SPV-компания, в которой по 47,5% — у ТЭПК и УК «Лидер», еще 5% — у «Российских железных дорог» (РЖД). 15% инвестиций придется на собственные средства концессионера, остальное — займы.

Куратор региона

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 27 марта обсуждался вопрос социально-экономического развития Республики Тыва. Глава правительства подчеркнул, что для ускоренного развития субъекта нужна реализация конкретных проектов для раскрытия внутреннего потенциала региона. «Если говорить о Республике Тыва, то это известная железная дорога, которая должна позволить эффективнее осваивать минерально-сырьевые ресурсы, это целый ряд других проектов — строительство и терминала, и туристических комплексов», — заявил Медведев. По итогам совещания министр экономического развития Максим Орешкин был назначен куратором социально-экономического развития Республики Тыва.

Авторы: Юлия Старостина, Мария Кокорева
При участии: Роман Кирьянов, Тимофей Дзядко
Теги: «РЖД», Сергей Шойгу, Минобороны
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