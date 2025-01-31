Появилось новое видео с моментом столкновения самолета и вертолета в США

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Появились новые кадры с моментом столкновения самолета American Airlines и армейского вертолета Black Hawk в Вашингтоне. Прежде публиковались видео, снятые с другого ракурса.

Авиакатастрофа произошла 29 января, обломки упали в реку. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете — трое, все они, как сообщил президент Дональд Трамп, погибли.

К 31 января спасатели обнаружили тела 40 человек. Среди находившихся в самолете — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов (их тела уже обнаружили), бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская и бывший фигурист Александр Кирсанов.