Лайнеру пришлось уйти на второй круг из-за вертолета за сутки до крушения
За сутки до крушения самолета Bombardier CRJ700 в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер был вынужден уйти на второй круг из-за появления вертолета, пишет The Washington Post.
Экипаж доложил диспетчерам, что рядом с траекторией полета появился вертолет, в итоге лайнер сел со второй попытки.
CNN передает, что за три года до катастрофы с самолетом American Airlines возле аэропорта имени Рейгана по крайней мере два пилота сообщили о том, что едва не столкнулись с вертолетами при посадке. В двух случаях пассажирским самолетам пришлось уклоняться, чтобы избежать столкновения с вертолетом. В третьем два военных вертолета слишком приблизились друг к другу.
Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом. На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Рейсом American Airlines летели фигуристы и тренеры, они возвращались с чемпионата США, среди них — бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент Дональд Трамп заявил, что никто не выжил. Черные ящики самолета обнаружены, сообщает ABC News со ссылкой на источник.
Как пишет The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA), в аэропорту имени Рональда Рейгана указания самолетам и вертолетам давал один диспетчер вместо двух.
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