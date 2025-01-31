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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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ABC сообщил об обнаружении черных ящиков рейса American Airlines

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Авиакатастрофа в Вашингтоне
По данным CNN, обнаружен один бортовой самописец Bombardier CRJ700. Самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, никто не выжил

Черные ящики самолета American Airlines найдены, сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Они отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

CNN передает, что в реке Потомак, куда упали столкнувшиеся самолет и вертолет, обнаружен один бортовой самописец Bombardier CRJ700.

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Самолет Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. На борту Bombardier было 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. В самолете летели фигуристы и тренеры, возвращавшиеся с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент Дональд Трамп заявил, что никто не выжил. Он предположил, что
причиной катастрофы могла стать «некомпетентность».

Как пишет The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA), в аэропорту имени Рональда Рейгана указания самолетам и вертолетам давал один диспетчер, хотя этим должны были заниматься два человека. Из-за нехватки сотрудников многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю и по десять часов в день, отмечает издание.

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Елена Чернышова
Вашингтон авиакатастрофа American Airlines черные ящики


 

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