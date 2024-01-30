 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку прерванного взлета самолета S7

Прокуратура заявила о проверке прерванного взлета самолета S7 в Улан-Удэ
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Прокуратура начала проверку обстоятельств прерванного взлета борта компании S7 Airlines в аэропорту Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около 10:00 по местному времени (5:00 мск) командир самолета S7, выполнявшего разбег, принял решение вернуться «к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности». Это произошло в международном аэропорту Байкал Улан-Удэ, самолет должен был вылететь в Москву.

Борт отстранили от эксплуатации, а более 170 пассажиров разместили в аэропорту. Они вылетят в Москву на другом лайнере.

S7 ответила на данные о вернувшемся из-за искрящегося двигателя самолете
Технологии и медиа
Фото:zstproc / Telegram

О доследственной проверке инцидента заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Там отметили, что «обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются». Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, после проверки «будет принято процессуальное решение».

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Неисправность, о которой сообщили прокуратура и СК, — это помпаж двигателя, сообщает профильный ресурс «Авиаторщина». По его данным, Boeing 737-800 прервал взлет за несколько секунд до отрыва от взлетно-посадочной полосы, командир доложил о помпаже левого двигателя. При осмотре ВПП посторонних предметов обнаружено не было.

Это не первый случай за последнее время, когда в самолете S7 Airlines обнаруживается неисправность. 27 января во время разбега в аэропорту Улан-Удэ у самолета компании также произошел помпаж, тогда неисправность коснулась обоих двигателей. В тот же день еще один Boeing перевозчика не смог вылететь в Анталью из московского аэропорта Домодедово из-за помпажа. 29 января отказал правый двигатель у Airbus A320 при посадке в Домодедово.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео

Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим

Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах

Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам

Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз

Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео
Теги
S7 Airlines самолет прокуратура проверка
Материалы по теме
S7 ответила на данные о вернувшемся из-за искрящегося двигателя самолете
Технологии и медиа
Nordwind объяснила 10-часовую задержку рейса в Венесуэлу неисправностью
Общество
Летевший из Китая самолет сел в Якутске после сигнала о пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 29 янв, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 29 янв, 16:24
Таможенники нашли у матроса в тайнике 600 бутылок Jim Beam и Chivas Общество, 11:32
«Дом.РФ» увидел признаки дефицита новостроек в России Недвижимость, 11:31
Матч с участием россиянки признали лучшим на Australian Open Спорт, 11:29
Спасатели не могли подойти к застрявшему во льдах в Охотском море танкеру Общество, 11:14
Лондон потребовал юридической безупречности конфискации активов России Политика, 11:09
Рябков заявил, что расширение БРИКС «изменит правила игры» Политика, 11:02
Todofichajes узнал, кого Месси посоветовал «Барселоне» на место Хави Спорт, 10:49
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам из-за разглашения гостайны Политика, 10:48
Operational Еxcellence: как добиться совершенства в бизнес-процессах Pro, 10:38
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать Недвижимость, 10:37
«Би-2» сообщила, что ситуация с их задержанием в Таиланде не решена Политика, 10:32
Названы районы Москвы с самыми высокими ценами на новостройки Недвижимость, 10:31
Дмитрий Сычев стал президентом клуба Второй лиги Спорт, 10:27
Центробанк начнет объяснять решения по ставке по схеме ФРС Финансы, 10:26