Прокуратура начала проверку прерванного взлета самолета S7

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Прокуратура начала проверку обстоятельств прерванного взлета борта компании S7 Airlines в аэропорту Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратурой контролируется соблюдение авиакомпанией прав пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что около 10:00 по местному времени (5:00 мск) командир самолета S7, выполнявшего разбег, принял решение вернуться «к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности». Это произошло в международном аэропорту Байкал Улан-Удэ, самолет должен был вылететь в Москву.

Борт отстранили от эксплуатации, а более 170 пассажиров разместили в аэропорту. Они вылетят в Москву на другом лайнере.

О доследственной проверке инцидента заявило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Там отметили, что «обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются». Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу, после проверки «будет принято процессуальное решение».

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Неисправность, о которой сообщили прокуратура и СК, — это помпаж двигателя, сообщает профильный ресурс «Авиаторщина». По его данным, Boeing 737-800 прервал взлет за несколько секунд до отрыва от взлетно-посадочной полосы, командир доложил о помпаже левого двигателя. При осмотре ВПП посторонних предметов обнаружено не было.

Это не первый случай за последнее время, когда в самолете S7 Airlines обнаруживается неисправность. 27 января во время разбега в аэропорту Улан-Удэ у самолета компании также произошел помпаж, тогда неисправность коснулась обоих двигателей. В тот же день еще один Boeing перевозчика не смог вылететь в Анталью из московского аэропорта Домодедово из-за помпажа. 29 января отказал правый двигатель у Airbus A320 при посадке в Домодедово.