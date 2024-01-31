Bloomberg: в США впервые за 70 лет выявили более 200 тыс. случаев сифилиса

В США впервые за 70 лет выявили более 200 тыс. случаев сифилиса

Заболеваемость сифилисом в США растет с 2000-х годов и уже достигла уровня 1950-х. Это связывают с сокращением финансирования медицины в данной области на фоне роста потребления наркотиков и незащищенного секса

Фото: Win McNamee / Getty Images

В 2022-м в США зафиксировано 207 тыс. случаев заражения сифилисом, такой уровень заболеваемость не фиксировался последние 70 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Последний раз более 200 тыс. случаев инфицирования было выявлено в 1950 году — 217 тыс., согласно инфографике Bloomberg. За последние 83 года пик пришелся на 1943-й с 575 тыс. заболевших, а минимум (31,6 тыс.) — на 2000 год. С этого момента заболеваемость неуклонно растет, по сравнению с 2021-м зафиксирован рост на 17%.

Сифилис — это передаваемое половым путем бактериальное заболевание, его вызывает бледная трепонема (Treponema pallidum). Также заразиться можно при переливании крови, инфекция передается и от матери плоду. Болезнь может протекать бессимптомно. Она имеет несколько стадий, на первых у больных могут появиться характерные изъязвления — твердые шанкры, сыпь, которые проходят и без лечения. Однако при этом сифилис может прогрессировать и дойти до третьей, заключительной стадии, которая приводит к серьезным последствиям — в частности, заболеваниям головного мозга и сердечно-сосудистой системы. Для лечения используется бензатина бензилпенициллин. Инфицированные с большей вероятностью могут заразиться другими заболеваниями, передающимися половым путем, а также ВИЧ-инфекцией. По оценкам ВОЗ, в 2020 году во всем мире сифилисом заразились 7,1 млн взрослых в возрасте 15–49 лет. В качестве профилактики заражения сифилисом рекомендуется использовать презервативы во время секса.

Агентство отмечает, что увеличение числа заражений в США происходит на фоне сокращения финансирования местных учреждений здравоохранения и роста распространения инфекции из-за увеличения употребления наркотиков и незащищенного секса.

В прошлом году Минздрав США создал целевую группу по борьбе с сифилисом для расширения тестирования и лечения заболевания.

В мае 2023 года главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что в России за последние годы заметно выросла заболеваемость сифилисом. Одной из основных причин роста заболеваемости он назвал увеличение миграционных потоков.

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По просьбе РБК главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев раскрыл динамику заболеваемости за последние 20 лет. В 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2010-м — 63,7 тыс., в 2020-м — 15,3 тыс., в 2021-м — 21,1 тыс., в 2022-м — 27,8 тыс.