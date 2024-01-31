Как звучал взрыв в Санкт-Петербурге. Видео

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Жители разных районов Санкт-Петербурга ночью услышали громкий звук взрыва. На него пожаловались живущие в Невском, Красногвардейском и Центральном районах. Петербуржцы сообщили, что взрыв произошел около 05:00 утра, в квартирах некоторых жильцов дребезжали окна.

На видео с камеры, которая стоит на площади около крейсера «Аврора» на Петроградской стороне, этот звук слышен. У некоторых машин на кадрах из-за звука взрыва сработала сигнализация. Также звук от взрыва запечатлели камеры в различных районах города.