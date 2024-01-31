Как звучал взрыв в Санкт-Петербурге. Видео
Жители разных районов Санкт-Петербурга ночью услышали громкий звук взрыва. На него пожаловались живущие в Невском, Красногвардейском и Центральном районах. Петербуржцы сообщили, что взрыв произошел около 05:00 утра, в квартирах некоторых жильцов дребезжали окна.
На видео с камеры, которая стоит на площади около крейсера «Аврора» на Петроградской стороне, этот звук слышен. У некоторых машин на кадрах из-за звука взрыва сработала сигнализация. Также звук от взрыва запечатлели камеры в различных районах города.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства