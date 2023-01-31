Гендиректора «Золотой маски» уволили из Театра наций

В театре заверили, что Мария Ревякина ушла по собственному желанию. Сама она свое увольнение пока никак не комментировала

Мария Ревякина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Директор Государственного театра наций Мария Ревякина покинула должность, на ее место Минкульт назначил замдиректора Наталью Мазур, сообщили РБК в пресс-службе театра.

В театре заверили, что Ревякина ушла по собственному желанию. В пресс-службе не уточнили, какого числа она покинула должность. РБК обратился за комментарием к Марии Ревякиной.

В конце декабря о предстоящей замене директора со ссылкой на источник писал «Московский комсомолец». Но ни театр, ни сама Ревякина эту информацию до сих пор комментировали.

Ревякина была директором этого театра с 2012 года. Совместная работа с художественным руководителем Евгением Мироновым вывела Театр наций в ряд ведущих театров Москвы. Там ставили спектакли главные мировые звезды режиссуры: Роберт Уилсон, Томас Остермайер, Алвис Херманис, а также отечественные постановщики Андрей Могучий, Константин Богомолов, Евгений Марчелли, Евгений Писарев.

Мария Ревякина родилась в Кирове в 1954 году, окончила Новосибирский электротехнический институт и ГИТИС (факультет театроведения).

С конца 1980-х работала в одном из старейших театров Новосибирска — молодежном «Глобусе».

С 1995 по 2001 год была исполнительным директором Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске.

С начала 2000-х работает в Москве директором МХТ им.Чехова при художественном руководстве Олега Табакова. В 2003-м Ревякина покидает МХТ, а уже через год становится генеральным директором театрального фестиваля и премии «Золотая маска».

«Золотая маска» — крупнейшая театральная премия России, работает как со столичными, так и с региональными театрами. «Золотая маска» проводила мероприятия и устраивала гастрольные спектакли в странах Балтии, Турции и Израиле.

С 2012 года Мария Ревякина совмещала управление «Золотой маской» с директорской должностью в Государственном театре наций. Также Мария Ревякина преподает в Школе-студии МХАТ.

На выборах в 2021 году она была избрана депутатом Госдумы VIII созыва по списку «Единой России», но от мандата отказалась.

Мария Ревякина — заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии и премии Правительства России.