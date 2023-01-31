Игоря Николаева госпитализировали в кардиоцентр
Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в кардиологический центр в Москве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили «Известия», а также телеграм-каналы Baza и Mash.
Собеседники телеграм-каналов утверждают, что артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт и сейчас он находится в блоке интенсивной терапии.
РБК обратился за комментарием к представителю Игоря Николаева.
Николаеву 63 года, он родился в январе 1960 года в Сахалинской области, в городе Холмске.
В 1974 году окончил музыкальную школу по классу скрипки и поступил в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки. В 1975 году уехал в Москву, где продолжил учиться в Музыкальном училище при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и на эстрадном отделении Московского института культуры.
Писал музыку и стихи для многих эстрадных артистов: Аллы Пугачевой («Айсберг», «Паромщик»), Игоря Скляра («Комарово»), Филиппа Киркорова, Наташи Королёвой, Лаймы Вайкуле, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, группы «Руки вверх» и др.
В 1986 года Николаев начинает сольную карьеру с песни «Мельница», также выступал в дуэте с певицами Наташей Королёвой, Дианой Гурцкой, Юлией Проскуряковой. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.