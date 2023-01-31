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Игоря Николаева госпитализировали в кардиоцентр

«Известия» и Baza сообщили о госпитализации Игоря Николаева в кардиологический центр
Компазитора и певца Игоря Николаева госпитализировали в кардиологический центр, сообщили «Известия» и Baza. У 63-летнего артиста заподозрили инфаркт, сообщают собеседники изданий
Игорь Николаев
Игорь Николаев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народный артист России, композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в кардиологический центр в Москве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили «Известия», а также телеграм-каналы Baza и Mash.

Собеседники телеграм-каналов утверждают, что артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт и сейчас он находится в блоке интенсивной терапии.

РБК обратился за комментарием к представителю Игоря Николаева.

Николаеву 63 года, он родился в январе 1960 года в Сахалинской области, в городе Холмске.

В 1974 году окончил музыкальную школу по классу скрипки и поступил в Сахалинское музыкальное училище по классу теории музыки. В 1975 году уехал в Москву, где продолжил учиться в Музыкальном училище при Московской консерватории им. П.И. Чайковского и на эстрадном отделении Московского института культуры.

Писал музыку и стихи для многих эстрадных артистов: Аллы Пугачевой («Айсберг», «Паромщик»), Игоря Скляра («Комарово»), Филиппа Киркорова, Наташи Королёвой, Лаймы Вайкуле, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, группы «Руки вверх» и др.

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В 1986 года Николаев начинает сольную карьеру с песни «Мельница», также выступал в дуэте с певицами Наташей Королёвой, Дианой Гурцкой, Юлией Проскуряковой. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Анастасия Серова Анастасия Серова
певец композитор госпитализация Игорь Николаев
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