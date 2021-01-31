ОАЭ впервые предоставят иностранцам право получить гражданство

Претендовать на получение гражданства смогут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, представители творческих профессий и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые позволят некоторым категориям иностранцев получить гражданство этой страны. Об этом сообщает агентство WAM.

По его данным, заявления претендующих на гражданство будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Претендовать на получение гражданства смогут, в частности, инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования.

«Мы приняли поправки к закону, которые позволяют предоставлять гражданство ОАЭ. <...> Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — написал премьер-министр ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в Twitter.

По информации WAM, для получения гражданства ОАЭ необходимо выполнить несколько условий: