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Названы самые «мощные» паспорта мира
Лидерами рейтинга Henley Passport Index вновь стали Япония, Сингапур и Южная Корея. Эксперты отмечают, что паспорта США и Великобритании сдают позиции в рейтинге, в то время как азиатские страны продолжают подниматься
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Обладателем самого «мощного» паспорта в мире, владелец которого может посещать совсем без визы или с получением ее по прибытии наибольшее число стран мира, вновь признана Япония. В соответствии с обновленным рейтингом Henley Passport Index граждане Японии могут въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января). Годом ранее Япония также была лидером рейтинга, однако тогда ее результат составлял 190 стран. Сейчас такого показателя хватает только для второго места, которое занял Сингапур.

Третье место в рейтинге поделили Германия и Южная Корея (по 189 стран и территорий).

Эксперты Henley & Partners отмечают, что именно страны Азии быстро улучшают свои позиции в рейтинге. Так, например, за последний год Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия поднялись на четыре позиции (на 18-е и 66-е места соответственно), при этом еще десять лет назад ОАЭ были в рейтинге только 65-ми.

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В то же время паспорта США и Великобритании постепенно опускаются в рейтинге. За последний год они упали с шестого места на восьмое — сейчас с британским и американским паспортами можно въехать без визы (или с ее получением на месте) в 184 страны мира.

С российским паспортом такую возможность предоставляют 118 стран и территорий. Однако в первом рейтинге 2019 года их было 119. В результате по сравнению с рейтингом января 2019 года Россия отступила на три позиции — с 48-го на 51-е место.

Граждане Литвы могут посещать без виз 181 страну мира (10-е место), Латвии — 180 (11-е место), Эстонии — 179 (12-е место), Украины — 128 (43-е место), Молдавии — 120 (49-е место), Грузии — 116 (53-е место), Казахстана — 76 (67-е место), Белоруссии — 75 (68-е место), Азербайджана — 67 (76-е место), Киргизии — 63 (80-е место), Армении — 62 (81-е место), Таджикистана — 58 (84-е место), Узбекистана — 57 (85-е место), Туркмении — 52 (90-е место).

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (26 стран).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Россия, российский паспорт
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