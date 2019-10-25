Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро

Минтранс прорабатывает установку в метро автоматов по приему пластиковых и алюминиевых бутылок по аналогии с Римом — за сдачу тары пассажиры смогут получить бонусы на проезд

Минтранс прорабатывает вопрос об установке на станциях метрополитена в российских городах фандоматов, куда пассажиры смогут сдать пластиковую или алюминиевую тару и получить бонус на проезд, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Информация о том, что Минтранс и правительство Москвы прорабатывают вопрос об установке в 2020 году автоматов для приема использованной тары на станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), появилась в пятницу, 25 октября, в Telegram-канале «Зеленый Змий». В опубликованном им сообщении сказано, что инициатор проекта — ООО «Зеленая собака» — предложил зачислять деньги от сдаваемых москвичами пластиковых бутылок и алюминиевых банок на карты «Тройка».

Установка фандомантов на объектах транспортной инфраструктуры «с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда» прорабатывается с субъектами, в которых есть метрополитены, уточнили в пресс-службе Минтранса. Также в обсуждении участвуют Минприроды, Минпромторг, Российскиq экологическиq оператор (РЭО), ФНС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, ОАО «РЖД».

Гендиректор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов подтвердил РБК, что у Минтранса есть интерес к установке фандоматов, которые позволят пассажирам метрополитена получить бонус на проезд после сдачи использованной тары. Проект, по его словам, пока находится в стадии обсуждения, и размер бонуса, который смогут получить пассажиры, пока не обсуждался. «Мы, как производитель, готовы со своей стороны подготовить необходимое программное обеспечение и оборудование под задачи метрополитена и сделать все, чтобы проект заработал», — добавляет Иванов. За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро. За каждую отправленную в переработку бутылку пассажиры получают на виртуальный кошелек «экобонус»: одна бутылка оценивается в пять евроцентов. Чтобы оплатить билет на одну поездку стоимостью €1,5, нужно сдать 30 бутылок.

По данным СПАРК, Иванов является владельцем 50% ООО «Зеленая собака», еще 50% принадлежит Тимофею Блинову. Основной вид деятельности зарегистрированного в Петербурге ООО — проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области атомной энергии и ядерного оружия.