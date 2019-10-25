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Минтранс предложил обменивать пластиковые бутылки на проездные в метро
Минтранс прорабатывает установку в метро автоматов по приему пластиковых и алюминиевых бутылок по аналогии с Римом — за сдачу тары пассажиры смогут получить бонусы на проезд

Минтранс прорабатывает вопрос об установке на станциях метрополитена в российских городах фандоматов, куда пассажиры смогут сдать пластиковую или алюминиевую тару и получить бонус на проезд, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Информация о том, что Минтранс и правительство Москвы прорабатывают вопрос об установке в 2020 году автоматов для приема использованной тары на станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), появилась в пятницу, 25 октября, в Telegram-канале «Зеленый Змий». В опубликованном им сообщении сказано, что инициатор проекта — ООО «Зеленая собака» — предложил зачислять деньги от сдаваемых москвичами пластиковых бутылок и алюминиевых банок на карты «Тройка».

Установка фандомантов на объектах транспортной инфраструктуры «с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда» прорабатывается с субъектами, в которых есть метрополитены, уточнили в пресс-службе Минтранса. Также в обсуждении участвуют Минприроды, Минпромторг, Российскиq экологическиq оператор (РЭО), ФНС, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, ОАО «РЖД».

Гендиректор ООО «Зеленая собака» Андрей Иванов подтвердил РБК, что у Минтранса есть интерес к установке фандоматов, которые позволят пассажирам метрополитена получить бонус на проезд после сдачи использованной тары. Проект, по его словам, пока находится в стадии обсуждения, и размер бонуса, который смогут получить пассажиры, пока не обсуждался. «Мы, как производитель, готовы со своей стороны подготовить необходимое программное обеспечение и оборудование под задачи метрополитена и сделать все, чтобы проект заработал», — добавляет Иванов. За рубежом, указывает он, уже есть опыт установки таких автоматов: в 2019 году власти Рима запустили пилотный проект по сбору пластиковых бутылок в обмен на проездные билеты на метро. За каждую отправленную в переработку бутылку пассажиры получают на виртуальный кошелек «экобонус»: одна бутылка оценивается в пять евроцентов. Чтобы оплатить билет на одну поездку стоимостью €1,5, нужно сдать 30 бутылок.

По данным СПАРК, Иванов является владельцем 50% ООО «Зеленая собака», еще 50% принадлежит Тимофею Блинову. Основной вид деятельности зарегистрированного в Петербурге ООО — проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области атомной энергии и ядерного оружия.

Сейчас фандоматы уже установлены в «Магните», «Пятерочке», «ВкусВилле» — за сданную в переработку тару граждане получают чеки и купоны на скидку в торговых сетях. Стоимость одной тонны собранной пластиковой тары, по данным РЭО, составляет в среднем 25 тыс. руб., а алюминиевой — 53 тыс. руб.

Минприроды России концептуально поддерживает сокращение использования одноразовых изделий из пластика, заявила РБК глава пресс-службы Наталья Хлопунова. Обосновать и оценить проект Минприроды сможет после того, как он поступит в министерство, добавила она.

Российский экологический оператор активно участвует в обсуждении установки фандоматов в ретейле и на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили РБК Вячеслав Духин, замгендиректора РЭО. Сама инициатива, по его словам, хорошая, поскольку не предполагает нагрузки на бюджет, экономическая модель проекта, при которой он может стать рентабельным, требует обсуждения, так же как и вопрос, стоит ли покупать фандоматы в Китае или производить их в России. РЭО провел встречи с представителями торговых сетей, поставщиками оборудования, производителями товаров, российским производителем-разработчиком «Зеленая собака». Главная сложность проекта, по мнению представителя РЭО, — высокие капитальные затраты, долгий период окупаемости, но реализовать экономическую модель может помочь размещение на фандоматах рекламы.

Очередное совещание, на котором будет обсуждаться вопрос установки фандоматов, назначено на 31 октября в Минтрансе, уточнили в РЭО. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что представители министерства будут участвовать в совещании. РБК направил запрос в пресс-службу РЖД, Роспотребнадзора и ФНС.

Авторы: Елена Сухорукова, Мария Кокорева, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: бытовые отходы, Минтранс, метрополитен
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