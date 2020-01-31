Высокопоставленного сотрудника МВД задержали за взятку в $300 тыс.

При помощи своего знакомого сотрудник Главного управления уголовного розыска получил взятку в особо крупном размере за непривлечение жителя Москвы к уголовной ответственности, считает следствие

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Против сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД России возбуждено уголовное дело, его обвиняют в получении взятки в $300 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Речь идет о заместителе начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс Евгении Кузине.

Источник РБК в столичном управлении МВД уточнил, что Кузину вменяют получение взятки в особо крупном размере. Дело в отношении него было заведено 29 января. Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении некоего Игоря Фролова. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве, рассказал источник. По его словам, в конце прошлого года Кузин получил через Фролова 25,3 млн руб. от некоего Амадяна. «Деньги были получены за то, чтобы в отношении этого человека не проводились оперативно-разыскные мероприятия, а также чтобы материалы его дела не передавали в следственные органы», — отметил собеседник.

В сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве говорится, что, по данным следствия, должностное лицо получило через своего знакомого в качестве взятки денежную сумму в размере более $300 тыс. «Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Второй фигурант дела, которого следствие называет соучастником, не является сотрудником правоохранительных органов, говорится в сообщении. Telegram-канал Baza называет Фролова «бывшим высокопоставленным сотрудником ФСБ, уволенным несколько лет назад». «Они [Кузин и Фролов] делили деньги, полученные от вора в законе Мирона», — сообщает Baza. РЕН ТВ сообщает, что речь идет о Мироне Амадяне, также известном как Дмитрий Чантурия, который приходится двоюродным племянником вору в законе Аслану Усояну (Дед Хасан; убит в январе 2013 года).