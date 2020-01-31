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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Bloomberg узнал о выигрыше Афганистана после крушения Boeing в Иране

Страна стала больше зарабатывать на предоставлении права перелета над своей территорией
Вид на аэропорт в Кабуле (Фото: Rahmat Gul / AP)

Крушение украинского Boeing под Тегераном, ошибочно сбитого иранской ракетой, принесло финансовую выгоду Афганистану, сообщает агентство Bloomberg. Поскольку зарубежные авиакомпании предпочитают не совершать рейсы в воздушном пространстве Ирана, они при любой возможности используют маршруты над Афганистаном и платят авиационным властям этой страны за диспетчерское обслуживание.

Каждый полет над Афганистаном стоит около $700, а в день общая сумма достигает примерно $100 тыс., то есть на 25% больше, чем до инцидента под Тегераном. Основное количество самолетов приходится на авиакомпании, которые совершают полеты между Европой, Индией и Юго-Восточной Азией.

Как указывает Bloomberg, афганские власти рассчитывают, что ситуация не изменится и в дальнейшем, а потому рассчитывают в июле поднять плату за транзит над своей территорией до $950.

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Однако авиакомпании неохотно соглашаются выбирать Афганистан в качестве пункта назначения. Из крупных перевозчиков в Кабул летают лишь Turkish Airlines, Air India и Emirates. Причиной является тот факт, что если воздушное пространство Афганистана считается достаточно безопасным, то на земле эта страна остается одной из самых опасных в мире.

8 января пассажирский Boeing «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил. Трагедия произошла после атак Ирана по американским базам в Ираке, которые стали ответом на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Иран признал, что сбил самолет двумя ракетами. Как утверждал Тегеран, оператор системы ПВО принял лайнер за ракету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее непростительной ошибкой и пообещал найти и наказать всех виновных.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Афганистан, Иран
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