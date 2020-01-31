Кандидатом на пост главы «Сухого» стал руководитель МиГа

Решение о назначении Ильи Тарасенко должны были принять уже на этой неделе, однако заседание совета директоров «Сухого» перенесено

Илья Тарасенко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Новым гендиректором компании «Сухой» вместо Игоря Озара может стать руководитель РСК «МиГ» Илья Тарасенко, сообщил РБК источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По его словам, одобрить кандидатуру 30 января должен был совет директоров «Сухого», однако пока этого не произошло. «Заседание перенесли на следующую неделю», — сказал собеседник РБК.

О том, что основным кандидатом на пост гендиректора «Сухого» считается Тарасенко, также сообщили со ссылкой на собственные источники в предприятиях оборонной промышленности и в аппарате правительства «Ведомости».

Издание указывает, что Тарасенко, уже находясь на посту вице-президента ОАК по военно-техническому сотрудничеству, по всей видимости, будет совмещать должности в «Сухом» и МиГе: это нужно для создания дивизиона военной авиации в ОАК.

В 2009 году две аналогичные должности совмещал Михаил Погосян, однако тогда создать дивизион боевой авиации по ряду причин не удалось, указывают «Ведомости».

До последнего времени «Сухой» возглавлял Озар, занявший пост гендиректора компании в 2011 году. Причиной его возможного ухода назывались проблемы с поставкой нового самолета Су-57. Первый серийный вариант этой машины в декабре прошлого года разбился под Комсомольском-на-Амуре.